«دبي للتسوق» يواصل طرح عروضه اليومية

يحتفل مهرجان دبي للتسوق بمرور 30 عاماً على انطلاقه بتقديم مجموعة من المفاجآت اليومية، التي تطرح عروضاً ترويجية يومية من أشهر العلامات المفضلة، لتكون أمام المتسوقين فرصة شراء منتجات من علامة تجارية أو بائع تجزئة في موقع محدد، ضمن العرض الحصري، الذي يبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية، وذلك طوال فترة إقامة المهرجان.

وتعد المفاجآت اليومية جزءاً من موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الذي يستمر حتى الثاني من فبراير المقبل، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تتراوح بين 25 و75%، والاستفادة من عروض أشهر العلامات المتخصصة في الأزياء والجمال على مستوى العالم.

وكشفت إدارة المهرجان أن متجر «ناين وست» سعى أمس لإسعاد المتسوقين في سيتي سنتر مردف، من خلال عرض حصري، حيث توافرت جميع المنتجات المعروضة بأسعار 199 درهماً أو أقل، ما منح عشاق الأناقة فرصة الاستمتاع بتخفيضات رائعة، حسب بيان صادر عن إدارة «دبي للتسوق».