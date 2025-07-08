«أدنوك للحفر» تحقق معدل تشغيل 100 % لأسطولها



حقّقت «أدنوك للحفر» معدل تشغيلٍ كامل بنسبة 100% لأسطولها، وذلك بعد دخول الحفّارتين البحريّتَين عاليتَي المواصفات «الجُرْف» و«دانة» رسميّاً حيّز الخدمة.

ومع انضمام الحفارتين يرتفع عدد الحفّارات العاملة إلى 34 حفّارة بحرية، ليصبح الأسطول من بين الأكبر على مستوى العالم، وجميعه متعاقدٌ عليه بموجب اتفاقيات طويلة الأمد مع «أدنوك البحرية».



ويعزّز هذا الإنجاز ريادة «أدنوك للحفر» في عمليات الحفر البحري، كما يرسّخ، في الوقت ذاته، مكانة دولة الإمارات بوصفها قوة عالمية موثوقة في قطاع الطاقة، من خلال توفير قدراتٍ إنتاجيةٍ كبيرة، وموثوقية عالية، وقيمةٍ مستدامةٍ وطويلة الأجل للسوق.