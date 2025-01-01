تعاون «كي كارد» و«آنت إنترناشيونال» في التكنولوجيا المالية

أعلنت شركة «كي كارد» المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية بالعراق، عن تعاونها مع شركة «آنت إنترناشيونال» بهدف إطلاق التطبيق المبتكر من الجيل الثالث «سوبر كي»، والذي يعمل بتقنية «علي باي بلس واليت تيك»، ليدمج بين أسلوب حياة رقمي وإمكانيات البنك الرقمي المتكاملة، في تطبيق فائق، وليقدم حقبة جديدة من الشمول المالي والخدمات الرقمية إلى العراق.

وقال بهاء عبد الحسين، رئيس مجلس إدارة «كي كارد»: رؤيتنا هي بناء عراق غير نقدي من خلال توفير الخدمات المالية في كل ركن من أركان مجتمعنا. والتطبيق الجديد هو دليل على هذا الالتزام بتبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي بشكل أكبر لجميع العراقيين.

وأضاف: لا يقتصر تعاوننا مع «آنت إنترناشيونال» على تطوير التمويل الرقمي فحسب؛ بل يمثل قفزة نوعية نحو إنشاء نظام رقمي أوسع يلبي احتياجات السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك. ويهدف التطبيق إلى خدمة ملايين العراقيين، حيث يقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل الدفع عن طريق المسح الضوئي، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، والقروض، والأقساط، وإعادة شحن الهواتف المحمولة، والتسوق، والسفر، وغيرها من حلول الدفع.

ويدعم التطبيق أيضاً البنية التحتية المالية المتنامية في العراق، مع أكثر من 20000 تاجر لديهم نقاط بيع و10000 وكيل لسحب النقود. وتم تصميم سهولة الوصول إلى التطبيق لتلبية الاحتياجات المالية واحتياجات نمط الحياة المتطورة للمستخدمين، حيث يستهدف أكثر من 30 % من سكان العراق بحلول عام 2026.