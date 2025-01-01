مبيعات سنوية تاريخية لسوق دبي الحرة في 2024

أعلنت سوق دبي الحرة عن تسجيل مبيعاتها السنوية أرقاماً قياسية جديدة بلغت 7.901 مليارات درهم (2.164 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بمبيعات بلغت 7.885 مليارات درهم (2.16 مليار دولار) في عام 2023، والارتفاع جاء مدعوماً بزيادة ملحوظة في مبيعات الشهر الأخير من العام، والذي حفل بمناسبات وعروض مميزة.

حققت مبيعات ديسمبر أرقاماً قياسية بلغت 821.944 مليون درهم (225.190 مليون دولار)، بزيادة قدرها 2% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وتعززت نتائج ديسمبر المالية بالمبيعات المرتفعة التي حققتها السوق خلال احتفالها بالذكرى السنوية الـ 41 لتأسيس سوق دبي الحرة في 20 ديسمبر، حيث أطلقت عرض تخفيضات 25%، أدى إلى موجة تسوق واسعة سجلت خلالها المبيعات 59.993 مليون درهم (16.436 مليون دولار) في غضون 24 ساعة. وجاء هذا الأداء المميز عقب تسجيل السوق مبيعات قوية في نوفمبر 2024، متجاوزة الأرقام التي حققها الشهر نفسه من العام الماضي، وسجلت السكاكر والحلويات أفضل أداء لها في ديسمبر بعد أن قفزت مبيعاتها 29.46% بالمقارنة مع ديسمبر 2023.

دعم دائم

وتعليقاً على هذه النتائج المالية الإيجابية للعام، قال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «حققت مبيعات شهري نوفمبر وديسمبر نتائج رائعة، خصوصاً الأسبوع الأخير من ديسمبر، حيث بذل فريق العمل قصارى جهده لتسجيل نتائج قياسية جديدة، تتجاوز الأرقام المسجلة في عام 2023. ونجحنا، على الرغم من جميع أعمال التجديد والترميم الرئيسية، في تحقيق هذا الإنجاز وإسدال الستار على العام 2024 بنتائج إيجابية تحققت بفضل الدعم الدائم الذي نحظى به من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، وأضم صوتي إلى سموه لتوجيه الشكر إلى موظفينا في الأقسام الأمامية والخلفية وكذلك الموردين والعملاء، على مساهمتهم في إنهاء عام ناجح آخر».

بلغ عدد معاملات البيع التي سجلتها سوق دبي الحرة في عام 2024 ما يزيد على 20.733 مليون معاملة، بمعدل 56.649 معاملة يومياً، بيعت خلالها أكثر من 55.137 مليون وحدة سلعية، وسط تقديرات بأن أكثر من 13.7 مليون متعامل قاموا بالتسوق في متاجر سوق دبي الحرة في بوابات «القادمون» و«المغادرون» في عام 2024.

الأكثر مبيعاً

وحافظت العطور مجدداً على صدارتها ضمن قائمة السلع الأربع الأكثر مبيعاً في سوق دبي الحرة لعام 2024، مسجلة 1.50 مليار درهم (411 مليون دولار)، وشكلت مبيعاتها 19% من إجمالي مبيعات السوق السنوية، بزيادة قدرها 9.79% بالمقارنة مع عام 2023، تلتها السجائر ومنتجات التبغ في المركز الثاني بإجمالي مبيعات بلغ 807 ملايين درهم (221 مليون دولار)، وأسهمت بـ 10% من إجمالي الإيرادات، وبنمو بلغ 8.27% بالمقارنة مع العام السابق. وجاءت مبيعات الذهب في المرتبة الثالثة، بمبيعات وصلت إلى 779 مليون درهم (213 مليون دولار)، وشكلت 10% من إجمالي إيرادات السوق، متقدمة بفارق طفيف عن العام السابق. في حين جاءت الإلكترونيات في المركز الرابع بمبيعات وصلت إلى 546 مليون درهم (149 مليون دولار)، أي ما يعادل 7% من مبيعات السوق السنوية، منخفضة 1% بالمقارنة مع العام الماضي.

مبيعات الإنترنت

كما أسهمت مبيعات سوق دبي الحرة عبر الإنترنت بـ 2.5% من إجمالي مبيعات عام 2024، مسجلة 197 مليون درهم (54 مليون دولار). وبلغت مبيعات السوق في صالات «المغادرون» 7.121 مليارات درهم (1.951 مليار دولار)، أي ما يعادل 90% من إجمالي المبيعات السنوية، مسجلة نمواً قدره 0.84% بالمقارنة مع الماضي، بينما وصل إجمالي مبيعات صالات «القادمون» إلى 537 مليون درهم (147 مليون دولار)، أي ما يعادل 6.8% من إجمالي المبيعات السنوية، مسجلاً انخفاضاً 12.21% بالمقارنة مع العام الماضي.

ومواكبة لنموها المطرد، واصلت سوق دبي الحرة استقطاب المواهب لتعزيز فريق عملها في عام 2024، ليصل إجمالي عدد موظفي السوق إلى 6.030 موظفاً من 54 جنسية مختلفة. وتعليقاً على استراتيجية التوظيف التي تتبناها السوق، قال كيدامبي: «حرصنا خلال العام على تعزيز التنوع في مبيعاتنا ودعم فريق الإدارة العليا عبر تعيين 8 من كبار المديرين في مناصب مهمة، بمن فيهم 7 مواطنين جدد، اندمجوا سريعاً وأصبحوا جزءاً أساسياً من خطة عملنا الخمسية (2025-2029)».

حصلت سوق دبي الحرة في عام 2024 على 17 جائزة، بما في ذلك «جائزة أفضل مطار للتسوق في سوقه الحرة في الشرق الأوسط» من مجلة «بزنس ترافلر ميدل إيست»، للعام الـ 23 على التوالي، و«جائزة أفضل تسوق في سوق حرة» من «ترازيس»، و«جائزة أفضل تسوق في سوق حرة في العالم» من مجلة «جلوبال ترافلر»، وذلك للعام الـ 18 على التوالي.

أعمال التجديد

وفي إطار خططها المستقبلية، ستواصل سوق دبي الحرة تطوير عملياتها في مجال التجزئة، والتي تشمل استكمال المرحلة الأخيرة من أعمال التجديد لمتاجرها في صالات «القادمون» في بوابات مطار دبي الدولي الثلاث، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التجديد والبناء خلال الربع الأول من عام 2025. وسيتبع ذلك عمليات تجديد رئيسية لمتاجر الساعات الفاخرة والإلكترونيات في الصالة (B)، والمتوقع أن تمتد على مدار عامي 2025 و2026. كما سيشهد عام 2025 تجديدات مهمة لمتاجر السوق المتخصصة في العطور ومستحضرات التجميل في الصالة (A)، على الجانبين الشرقي والغربي، مع تجديد متجر «هدايا من دبي» وافتتاح ثلاثة متاجر جديدة لكبرى علامات الأزياء. ونظراً لأعمال التجديد التي تشهدها الصالة (A)، من المتوقع أن تبدأ أعمال التجديد لمنافذ السوق في بدايات العام الجاري، على أن تنتهي أواخر العام 2026.

وتمضي سوق دبي الحرة قدماً في تنفيذ جدول فعالياتها الحافل بالأحداث والأنشطة الترويجية، بما في ذلك «بطولة سوق دبي الحرة للتنس» التي يستضيفها «استاد سوق دبي الحرة للتنس» خلال الفترة من 16 فبراير إلى 1 مارس 2025.