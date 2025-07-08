22.5 % حصة لـ «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» بـ«مواصلات القابضة»

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، موافقتها على الاستحواذ على حصة 22.5% في شركة مواصلات القابضة، مع خيار زيادة ملكيتها إلى 50.6%، ومراعاة استكمال بعض الشروط والموافقات الرقابية ذات العلاقة.

وستسهم هذه الصفقة في توفير فرص كبيرة لتحقيق التآزر بين العمليات، مما يمهّد الطريق لتحقيق مستويات أعلى من الربحية وتعزيز القيمة على المدى الطويل.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: يجسّد استثمارنا في شركة مواصلات القابضة التزامنا الجاد والمستمر بالمساهمة في رسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع النقل.

وحققت شركة مواصلات القابضة التي تأسست بأبوظبي وتتخذها مقراً رئيسي لها، إيرادات تجاوزت 650 مليون درهم في السنة المالية 2024.

وتدير الشركة أسطولاً متنوعاً يشمل الحافلات العامة، وسيارات الأجرة، وخدمات النقل المدرسي، والمركبات المخصصة للشركات.