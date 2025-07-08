«العربية» تطلق 3 رحلات مباشرة أسبوعياً إلى ميونيخ

أطلقت «العربية للطيران»، أحدث وجهاتها إلى مدينة ميونيخ الألمانية انطلاقاً من الشارقة واعتباراً من 15 ديسمبر 2025.

وستُسير الشركة رحلاتها المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار ميونيخ الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة بين دولة الإمارات وأحد أبرز المراكز الاقتصادية والثقافية في أوروبا.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يُعد إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى مدينة ميونيخ خطوة مهمة ضمن جهودنا لتوسيع شبكة وجهاتنا العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُعد ميونيخ من أهم المراكز الاقتصادية والثقافية في ألمانيا، والتي تستقطب المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء.

وتعكس هذه الوجهة التزامنا المتواصل بتوفير خيارات سفر اقتصادية وذات قيمة مضافة، فضلاً عن دعم خططنا الاستراتيجية للنمو المستدام. ونتطلع قدماً للترحيب بمسافرينا على متن الرحلات الجديدة وتقديم تجربة سفر سلسة ومريحة لهم».

وياتي إطلاق الخدمة الجديدة ضمن التوسع الاستراتيجي لشبكة «العربية للطيران» الأوروبية المتنامية من مراكز عملياتها في الإمارات، والتي تشمل وجهات رئيسة مثل فيينا، وأثينا، وميلانو بيرغامو، وكراكوف، ووارسو (مطار شوبان ومودلين)، وبراغ.

وتسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز حضور الشركة في السوق الأوروبي، وتفتح مزيدا من الفرص للمسافرين.