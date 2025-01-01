سوق دبي المالي يقفز 1100 نقطة في 2024

قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 27.07% خلال العام 2024، من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 5158.67 نقطة في آخر جلسات العام، ليربح رأسماله السوقي نحو 219.5 مليار درهم، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9419.00 نقطة، متراجعاً 1.66%، لكنه حقق مكاسب سوقية بأكثر من 35 مليار درهم خلال عام 2024.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً في دبي:

تكافل الإمارات 240.15%

الوطنية الدولية القابضة 233.3%

باركن 131.9%

إعمار للتطوير 91.6%

دبي للتأمين 81.2%

سالك 73.6%

إعمار العقارية 62.2%

الإسمنت الوطنية 45%

دو 44.3%

بنك المشرق 43.4%

الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي:

أبوظبي الوطنية لمواد البناء 276.5%

الخليج الاستثمارية 124.6%

آيبيكس للاستثمار 113.7%

الفجيرة لصناعات البناء 78.9%

جلفار 69%

الدار العقارية 43.55%

أدنوك للإمداد 41.8%

أدنوك للحفر 41%

أبوظبي الإسلامي 36.6%

أبوظبي لبناء السفن 31.2%