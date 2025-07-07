باركليز يدعم قيادته في الشرق الأوسط برئيسين تنفيذيّين من دبي

أعلن بنك باركليز عن تعيين خالد الدباغ ووليد مزهر رئيسين تنفيذيين مشاركين لمنطقة الشرق الأوسط. وسيباشر كلاهما مهامهما من دبي وسيرفعان تقاريرهما إلى ستيفن دينتون، رئيس بنك باركليز بي إل سي ورئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية.

يمتلك خالد الدباغ خبرات واسعة تمتد لنحو 25 عاماً في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في كل من دبي ونيويورك. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان قد انضم إلى باركليز في عام 2014 للمشاركة في قيادة أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية، واضطلع بدور محوري في دفع استراتيجية البنك في المنطقة.

ويشغل وليد مزهر منصب رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2017، حيث يشرف على أنشطة المبيعات وتنفيذ الصفقات المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال مسيرته المهنية التي امتدت قرابة 19 عاماً لدى باركليز، تدرّج في عدد من المناصب القيادية في مجالات المبيعات المؤسسية، وحلول التمويل المهيكل والأسهم وإدارة المخاطر وأسواق الدين.

يُذكر أن الدباغ ومزهر يعملان معاً منذ أكثر من عشر سنوات، وقد تمكنا خلال هذه الفترة من بناء علاقات قوية مع أبرز العملاء والشركاء في المنطقة.

وقال ستيفن دينتون، رئيس بنك "باركليز بي إل سي" ورئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية: "مع تنامي دور وتأثير منطقة الشرق الأوسط على أسواق رأس المال العالمية واستقطابها للمزيد من الثروات، تكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بوصفها إحدى الركائز الأساسية في مسيرة نمو البنك وتنفيذ خطته الثلاثية. ومن خلال توحيد الجهود بين قيادتين بارزتين في قطاعي الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية، نطمح إلى تعزيز الكفاءة والتعاون، وترسيخ نموذج بنك موحد يقدم خدماته للعملاء المحليين والدوليين على حد سواء."

تمتد مسيرة بنك باركليز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكثر من 150 عاماً، حيث يقدّم مجموعة متكاملة من أفضل المنتجات والخدمات لقاعدة متنوعة من العملاء تشمل المؤسسات والشركات والأفراد من أصحاب الثروات، وذلك عبر وحدتي الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.