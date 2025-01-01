«الفجيرة الوطني» يحوّل أوراقاً مالية بـ 1.01 مليار درهم لتقوية رأس ماله



أكمل بنك الفجيرة الوطني بنجاح تحويله أوراقاً مالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار أمريكي (1.01 مليار درهم) إلى رأس مال عادي مدفوع بمعدل قدره 2.85:1 درهم، كجزء من تقوية هيكل رأس ماله وتمكين استراتيجيته التجارية والتشغيلية، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية المنعقدة في يونيو الماضي وبعد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية.

وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: «يدرك مجلس الإدارة أهمية الاستثمار المستمر في العلامة التجارية لبنك الفجيرة الوطني وذلك للاستفادة من فرص السوق لتحقيق النمو المستقبلي مع الحفاظ على قوة رأس مال البنك.