25 جلسة نقاشية في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» أول فبراير

يستضيف «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» في دورته الثامنة، التي تقام يومي 1 و2 فبراير 2025 نخبة من قادة قطاع الأعمال والمبتكرين. وأعلن المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، عن ترسيخ شراكته مع شركة «أرادَ» للتطوير العقاري، التي ستقدم الرعاية إلى «منطقة التأثير» للعام الثالث على التوالي، حيث تحتضن 25 جلسة نقاشية وخطاباً ملهماً، وأكثر من 50 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم.

وقالت سارة عبدالعزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «نسعى إلى توفير منصة لأصحاب الرؤى والأفكار الرائدة والاستثنائية ونفتح المجال لتلهمنا جهودهم في تحقيق المزيد من الإنجازات».

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «تتماشى شراكتنا طويلة الأمد مع مهرجان الشارقة لريادة الأعمال مع مهمّة أرادَ المتمثلة في تشييد المساحات التي تمكّن الناس من عيش حياةٍ إيجابيةٍ ذات مغزى».