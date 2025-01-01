الموارد البشرية بعجمان تحصل على حقوق ملكية 14 مصنفاً فكرياً من «الاقتصاد»

حصلت دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان على حقوق الملكية الفكرية لـ 14 مصنفاً فكرياً معتمداً من وزارة الاقتصاد خلال عام 2024، في إطار دعم ممارسات الإدارة والابتكار في مجال الموارد البشرية، لتكون مرجعاً متكاملاً يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية. وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، أن حصول الدائرة على حقوق الملكية الفكرية لهذه المصنفات الفكرية يجسد التزام الدائرة بتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، عبر تبني سياسات وأنظمة عمل مرنة ومستدامة، وتقديم برامج تطويرية وخدمات مبتكرة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس حرص الدائرة على تبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان استدامة العمليات والأداء المؤسسي، وتعزيز بيئة عمل مرنة تدعم التميز والابتكار المؤسسي، مشيراً إلى التزام الدائرة بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية في مجال الموارد البشرية، بما يسهم في تحقيق رؤية عجمان 2030، وذلك من خلال تبني الحلول المبتكرة التي تدعم التطوير المؤسسي، وترتقي بمستوى الكفاءة في حكومة عجمان.

وأضاف السويدي أن هذه المصنفات الفكرية تسهم في تعزيز بيئة العمل الحكومي، مؤكداً أهمية تمكين الموظفين وتطوير قدراتهم، بما يتماشى مع متطلبات المستقبل،