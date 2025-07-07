«دريك آند سكل» تطور مشروعها التجاري الأول بدبي في «مجان»

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، عن بدء حقبة جديدة في مسيرتها المهنية عبر دخولها قطاع التطوير العقاري التجاري لأول مرة. وضمن خطوة استراتيجية تعكس التوسع الجريء للشركة خارج نطاق أعمالها الأساسية في المقاولات، استحوذت الشركة على قطعة أرض متميزة في منطقة مجان بدبي، حيث تعتزم تطوير مبنى تجاري متعدد الاستخدامات وفق أعلى المعايير، ابتداءً من التصميم وحتى الإنجاز.

يمثل هذا المشروع نقطة تحول بارزة في مسيرة «دريك آند سكل»، ويعكس رؤية الشركة نحو تنويع محفظة أعمالها والاستفادة من الزخم القوي لسوق العقارات في دبي. ومن خلال توليها الكامل لعملية التطوير، من التصميم إلى التنفيذ، تستعد «دريك آند سكل» لإعادة تعريف حضورها في السوق كشريك متكامل يجمع بين المقاولات والتطوير العقاري، مما يوسع من نطاق خدماتها ويعزز مكانتها في القطاع.

وقال معين الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل:«لطالما اقترن اسم شركة»دريك آند سكل«بمفاهيم التميز الهندسي وتنفيذ المشاريع الكبرى. واليوم، نخطو خطوة تحولية بدخولنا قطاع التطوير العقاري، وهو تطور طبيعي يتيح لنا الاستفادة من خبراتنا العميقة في القطاع وخلق أصول مستدامة. هذا المشروع ليس مجرد مبنى، بل هو دليل على مرونتنا وطموحنا في مواكبة تطورات السوق. ومن خلال هذا التوسع، نعمل على خلق مصادر إيرادات جديدة، وتعزيز علامتنا التجارية، والمساهمة في تعزيز البنية الحضرية المتنامية في دبي.»

وأضاف: «خبرتنا الطويلة في تنفيذ المشاريع المعقدة تمنحنا ميزة تنافسية فريدة في هذا المجال. نحن نفهم جيداً تعقيدات البناء، وفعالية التكاليف، وضبط الجودة، وهي عناصر محورية ستميز مشاريعنا المستقبلية. هذا المشروع هو مجرد بداية ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتحويل»دريك آند سكل«إلى شركة أكثر تنوعاً وتطلعاً للمستقبل.»

وتم تصميم المشروع ليكون وجهة حديثة توفر بيئة متكاملة للشركات وقطاع التجزئة وفق أعلى المعايير العصرية، بمساحة بناء تتجاوز 156,000 قدم مربع، تشمل أكثر من 10,000 قدم مربع من المساحات التجارية الراقية في الطابق الأرضي، وأكثر من 67,000 قدم مربع من المساحات المكتبية عالية الكفاءة موزعة على تسعة طوابق. كما يتضمن المشروع موقف سيارات من ثلاثة طوابق يتسع لنحو 147 مركبة، لتوفير أقصى درجات الراحة للمستأجرين والزوار.

وقد تم التعاقد مع مكتب «باليوحة للاستشارات المعمارية والهندسية» لتقديم خدمات التصميم والإشراف الكامل على المشروع، بما يضمن أعلى معايير الجودة والجاذبية المعمارية. وبعد الانتهاء من اختبارات التربة والمسح الطوبوغرافي، تعمل الشركة حالياً على استكمال التراخيص النهائية تمهيداً للبدء بأعمال البناء، مع استهداف الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2026.

ومن خلال التحكم الكامل في جميع مراحل المشروع، بدءاً من شراء الأرض وحتى التسليم، تضع «دريك آند سكل» نفسها في موقع استراتيجي يتيح لها تحقيق قيمة مضافة، مستفيدة من عقود من الخبرة في قطاع الإنشاءات لتطوير مساحات تجارية عالية الكفاءة والجودة. هذا التوجه لا يعزز فقط مصادر دخل الشركة، بل يرسخ مكانتها كلاعب متكامل في القطاع العقاري، قادر على تقديم حلول شاملة للسوق الديناميكي في دبي.

ويمثل هذا التوسع ثقة «دريك آند سكل» الراسخة في رؤية الإمارات الاقتصادية والتزام الشركة الدائم بالابتكار والتطوّر. ومع دخولها هذا القطاع الجديد، تلتزم «دريك آند سكل» بتسليم مشاريع تجمع بين خبرتها التنفيذية العريقة وطموحها التطويري، لتضع بذلك بصمتها في تطوير مستقبل المشاريع التجارية في المنطقة.