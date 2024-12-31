مجموعة دبي للمجوهرات تطلق حملة «الخصومات الكبرى» خلال مهرجان دبي للتسوق

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات عن إطلاق حملة «الخصومات الكبرى» المذهلة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في إطار النسخة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، يومي 4 و5 يناير 2025.

وتوفر هذه الحملة الحصرية فرصة استثنائية للمتسوقين، للاستفادة من خصومات هائلة، والفوز بجوائز قيمة مع كل عملية شراء.

سيتمكن عشاق المجوهرات من الحصول على تخفيضات تتراوح بين 55 % و85 % على تشكيلة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ، كما تتوفر مجموعة حصرية من التصاميم الفاخرة لدى المنافذ المشاركة، مما يجعل هذا العرض فرصة لا تُعوض لمحبي المجوهرات. إضافة إلى الخصومات المذهلة سيحظى المشاركون بفرصة الفوز بحصة من 1.5 مليون درهم من الذهب، ضمن الحملة المستمرة لمهرجان دبي للتسوق.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات في تعليقها على هذه المبادرة الفريدة: «يسعدنا تقديم حملة الخصومات الكبرى ضمن فعاليات النسخة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق. هذه المبادرة هي طريقتنا للتعبير عن امتناننا للمجتمع المحلي، والاحتفاء بمكانة دبي واجهة عالمية للذهب والمجوهرات».

ستقام حملة «الخصومات الكبرى» في متاجر المجوهرات المشاركة بجميع أنحاء دبي، بمشاركة أكثر من 45 علامة تجارية رائدة، و100 متجر للمجوهرات.

ومجموعة دبي للمجوهرات هي مجموعة تضم أكثر من 600 عضو يمثلون تجار الذهب في دبي، سواء ممن يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات أو بيع الجملة أو التجزئة. تشكلت هذه المجموعة غير الربحية برعاية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بهدف دعم الدورة الأولى من مهرجان دبي للتسوق لعام 1996. ومنذ تأسيسها في ذلك الحين التزمت المجموعة بدورها في تطوير والحفاظ على مركز دبي بصفتها «مدينة الذهب» و«وجهة العالم للمجوهرات»، كما تعبر المجموعة عن مصالح الشركاء عبر تعاونها مع الجهات الحكومية وتولي تنظيم المبادرات، التي تعود بالنفع على مختلف أعضائها.