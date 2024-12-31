الدورة الثلاثون من مهرجان دبي للتسوق فرصة لزيارة الوجهات الجديدة

يجمع مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويستمر حتى 12 يناير 2025، بين أكبر مجموعة من العروض الترفيهية الحية، والفعاليات المشوقة، ومكافآت التجزئة المذهلة، والسحوبات الكبرى والجوائز الضخمة، وتجارب المأكولات والمشروبات الاستثنائية، والأنشطة التي تحتضنها المعالم والوجهات الترفيهية في المدينة، وغيرها الكثير.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها المشاركة في الاحتفال بمرور 30 عاماً على انطلاق المهرجان، واستكشاف التجارب الحصرية التي يقدمها قبل اختتام فعالياته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تجارب حصرية لمهرجان دبي للتسوق:



ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي

●التاريخ: حتى 12 يناير 2025

●الموقع: دبي فستيفال سيتي مول

●التفاصيل: تجذب فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول الزوار من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات اليومية، بما في ذلك حفل موسيقي للفنانة همس فكري يوم 4 يناير 2025، والفنان إبراهيم السلطان يوم 11 يناير 2025. ويمكن للعائلات الاستمتاع بالعروض الفنية الحية التي يقدمها حسني والأصدقاء يومي 1 و6 يناير، وسارة الطرابلسي وراي بيتبوكس يومي 3 و8 يناير، وأبري يوم 10 يناير، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المحبوبة، بما في ذلك بلوي، وبارني، وميراكيولس الدعسوقة، ومستر بين، وستراوبيري شورت كيك، أو التلذذ بالمأكولات الشهية في باي باي سوشيال، وسيف دبي، وهيليباد باي فروزن تشيري، وموشي، إلى جانب مشاهدة عرض «تخيل» الجديد كلياً، والذي يُقام مرتين يومياً.

عروض «إكس فاكتور»

●التاريخ: يوم الأحد من كل أسبوع حتى 12 يناير 2025

●الموقع: فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول

●التفاصيل: يقدم «إكس فاكتور»، البرنامج الفني الأشهر عربياً مجموعة من أبرز المواهب على مستوى المنطقة يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 10:30 مساءً، وذلك بالشراكة مع تلفزيون دبي ومهرجان دبي للتسوق. ويمكن للجمهور حضور هذه المنافسات الغنائية حتى الوصول لنصف النهائي يوم 11 يناير والنهائي يوم 12 يناير، وذلك من خلال الحجز عبر تطبيق بلو للمكافآت لتأمين أماكنهم.

أضواء دبي

●التاريخ: حتى 12 يناير 2025

●الموقع: بلوواترز، ونخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وحتا، وسيتي ووك.

●التفاصيل: تتألق فعالية «أضواء دبي» أكثر من أي وقت مضى خلال الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، مع العروض الضوئية التفاعلية التي صممها فنانون عالميون مرموقون، وتحتفي بالعناصر الخمسة وهي: الماء، والهواء، والنار، والطاقة، والتواصل.

حتا × مهرجان دبي للتسوق

●التاريخ: حتى 5 يناير 2025

●الموقع: مركز حتا وادي هب

●التفاصيل: يتألق مركز حتا وادي هب في إطار فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق» من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 12 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالإطلالات الخلابة أثناء ممارسة نشاط الانزلاق بالحبال، والتجديف بقوارب الكاياك، بالإضافة إلى عروض الموسيقى الحية، والألعاب النارية خلال عطلات نهاية الأسبوع، مع الاستمتاع بعدد من أشهر المطاعم في دبي، بما في ذلك «هوم بيكري» و«جوت برجر».

أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق

●التاريخ: 1 - 12 يناير

●الموقع: في مختلف أنحاء المدينة

●التفاصيل: استعدّوا لمجموعة من الأنشطة النابضة بالحياة في دبي مع النسخة الأولى من فعالية أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق التي تقام من 1 وحتى 12 يناير 2025. تركز هذه الفعالية الرائعة على كل ما يتعلق بالسيارات بدءاً من عروض أحدث الحرف اليدوية في صناعة السيارات، والمسابقات المشوقة، والتجارب الفريدة، وصولاً إلى المواكب الجوالة واللقاءات الممتعة. وسيتمكن الجمهور من استكشاف كل شيء بما فيها السيارات الكلاسيكية والمركبات المتطورة.

عروض الألعاب النارية اليومية خلال مهرجان دبي للتسوق

●التاريخ: حتى 12 يناير 2025.

●المواقع: دبي فستيفال سيتي مول وحتا

●التفاصيل: تتلألأ سماء دبي في الأسبوع الرابع من مهرجان دبي للتسوق بعروض الألعاب النارية من مجموعة الزرعوني والتي تُقام كل ليلة في دبي فستيفال سيتي مول في الساعة 9 مساءً، فيما تضاء سماء حتا بالألعاب النارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في الساعة 8:00 مساءً حتى 5 يناير 2025. وسيقام عرض مذهل في ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر 2024 احتفالاً بقدوم العام الجديد 2025.

عروض طائرات الدرون

●التاريخ: حتى 12 يناير 2025

●المواقع: بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس

●التفاصيل: تستمر العروض المذهلة لطائرات الدرون برعاية «إمارات» في إضاءة سماء دبي مرتين يومياً عند الساعة 8:00 مساءً و10:00 مساءً، باستثناء يوم 31 ديسمبر 2024، حيث تُقام العروض في الساعة 9:00 مساءً، و11:00 مساء. فيما تتشارك 1000 طائرة درون في تقديم هذه العروض بتشكيلات مذهلة تحتفي بماضي دبي العريق، وحاضرها الزاهر، ومستقبلها الطموح. وتنطلق نسخة جديدة من عرض طائرات الدرون في الفترة حتى 12 يناير تحت عنوان «الاحتفاء بدبي» تجمع بين التقاليد العريقة والحداثة على خلفية الإيقاعات القوية، والمؤثرات الصوتية المتطورة، مع تشكيلات طائرات الدرون ثنائية وثلاثية الأبعاد. وتضيء سماء دبي يوم 11 يناير في تمام الساعة 8 مساءً مع عرض مذهل يجمع بين الألعاب النارية وطائرات الدرون والقفز بالمظلات.

خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية

●التاريخ: حتى 12 يناير 2025

●المواقع: خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية

●التفاصيل: يمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة.

تجارب المأكولات والمشروبات المفضلة

كانتينX

●التاريخ: حتى 31 ديسمبر 2024

●المكان: حديقة مشرف، بوابة 1

●التفاصيل: تعود فعالية «كانتينX» التي يمكن دخولها مجاناً إلى حديقة مشرف في دورتها الثانية، حيث تفتح أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع، وتضم 4 مناطق فريدة من نوعها. ويمكن للضيوف التلذذ بمأكولات شهية مع الاستمتاع بعروض منسق الأغاني، والأنشطة التفاعلية، والعروض الفنية، وقوائم الطعام الحصرية التي أعدها مجموعة من أشهر ملاك المطاعم والمقاهي.

سوق &e إم أو تي بي

●التاريخ: 3 – 12 يناير 2025

●المكان: حي دبي للتصميم، كونكريت سلاب

●التفاصيل: يعود سوق &e إم أو تي بي في دورته الثانية عشرة بالشراكة مع مجموعة عبدالواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، وإمارات، وطلبات، وذلك في إطار الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق. ويتمحور طابع هذه الوجهة الخارجية حول الأجواء التقليدية – العصرية التي تجمع بين الحنين إلى خمسينيات القرن الماضي وأحدث التوجهات المستقبلية. ويمكن الدخول إلى مكان الفعالية مجاناً، كما تتوفر مواقف سيارات مجانية، حيث يمكن الاستمتاع بالتسوق، وتناول الطعام، والأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق. وفي يوم الافتتاح، ستقام أمسية موسيقية مجانية في الهواء الطلق يوم 3 يناير 2025، يحييها اثنان من أفضل فناني الجيل «زد» وهما Saint Levant و Naika، مما يجعل من هذا الحفل تجربة لا تُنسى. ويمكن للزوار أيضاً استكشاف أكثر من 50 متجراً جديداً لتجربة تسوق رائعة في الهواء الطلق، وما يزيد على 25 وجهةً جديدةً للمأكولات والمشروبات، بما في ذلك مطاعم تفتح أبوابها للمرة الأولى في دبي، وأحدث صيحات التجميل من علامات تجارية شهيرة، وفعاليات ترفيهية يومية، وغيرها الكثير.

ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق

●التاريخ: حتى 12 يناير 2025

●الموقع: المرموم

●التفاصيل: تتحول منطقة المرموم إلى وجهة للإبداع والهدوء مع فعالية «ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق»، التي تفتح أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل. ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض الإضاءة المذهلة كجزء من فعالية «أضواء دبي»، والمجسمات النارية المبهرة، ومتاهة المرايا، بالإضافة إلى الأنشطة المناسبة للعائلات مثل منطقة الألعاب. وتستضيف الفعالية خلال عطلات نهاية الأسبوع تجربة مشاهدة أفلام السينما في الهواء الطلق، وعروض عازف العود، وتشكيلة متنوعة من المأكولات الشهية التي يمكن للضيوف التلذذ بها بجوار البحيرة مع مشروب الكاكاو الساخن. كما سيستمتع عشاق المأكولات بقائمة طعام رائعة أعدتها خصيصاً الشيف الشيخة حصة آل خليفة، أو بتذوق المأكولات الشهية من مطعم «باربيكيو بوكس».

عروض التسوق والجوائز الضخمة

مليونير فيزا بنك دبي الإسلامي في مهرجان دبي للتسوق

●التاريخ: حتى 12 يناير 2025

●المكان: في مختلف أنحاء المدينة

●التفاصيل: يمكن للمتسوقين الذين يدفعون مقابل مشترياتهم باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان فيزا من بنك دبي الإسلامي الحصول على فرصة الفوز بجائزة كبرى بقيمة مليون درهم، وذلك من خلال الإنفاق بقيمة 500 درهم لدى تجار التجزئة المشاركين في مهرجان دبي للتسوق. ويتميز هذا العرض بعدم وجود حد أعلى لعدد المشاركات، وهو ما يمنح المشاركين فرصاً غير محدودة لتحويل أحلامهم إلى حقيقة.

سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى

●التاريخ: حتى 12 يناير 2025

●المكان: في مختلف أنحاء المدينة

●التفاصيل: يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الحالية للجميع فرصة الفوز بجوائز كبرى، مع مجموعة مذهلة من المكافآت اليومية، والسحوبات الكبرى، والجوائز الضخمة، والعروض الترويجية المذهلة، بدءاً من جوائز إينوك اليومية التي تصل قيمتها إلى 10000 درهم، إلى سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، وأكبر جائزة لهذا العام من «ماجد الفطيم». وتشمل أبرز السحوبات مليونير مدهش وبلو في دبي فستيفال سيتي مول، وجوائز ذهبية بقيمة 1.5 مليون درهم من خلال سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات، وعرض «تسوق واربح» مع عجلة الحظ من مجموعة مراكز التسوق في دبي، و30 تذكرة تيكت ذهبية بقيمة 300000 درهم.

عروض التسوق خلال المهرجان

●التاريخ: حتى 12 يناير

●الموقع: في مختلف أنحاء المدينة

●التفاصيل: تقدم دبي لسكانها وزوارها مجموعة من المكافآت المذهلة والتخفيضات الاستثنائية وعروض التسوق التي لا تُقاوم من أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية، مع ما يزيد على 25 عرضاً ترويجياً في مختلف أنحاء المدينة. ومن مراكز التسوق الفاخرة، وأسواق الحرف اليدوية، إلى وجهات التسوق المفتوحة والأسواق التقليدية، تلبي المدينة متطلبات جميع المتسوقين. وتسهم التخفيضات الموسمية وعروض التجزئة النابضة بالحياة على مدار العام، في جعل دبي وجهة مثالية للتسوق. ويمكن للزوار الاطلاع على القائمة الكاملة لعروض التجزئة على الموقع الإلكتروني لمهرجان دبي للتسوق.

مسابقة احتفالات الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق

●التاريخ: حتى 12 يناير 2025

●المكان: الموقع الإلكتروني لمهرجان دبي للتسوق

●التفاصيل: سيحظى سكان دولة الإمارات بفرصة الحصول على مكافأة لمتابعة أخبار مهرجان دبي للتسوق على الموقع الإلكتروني للمهرجان. وتتيح مسابقة الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق والتي تستمر حتى 12 يناير 2025، للسكان الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً أو أكثر، فرصة الفوز بجائزة مذهلة بقيمة 30000 درهم، وذلك من خلال تسجيل بياناتهم مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المتحرك، على الموقع الإلكتروني للمهرجان.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.