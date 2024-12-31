"دبي للمجوهرات" تطلق حملة "الخصومات الكبرى" بمهرجان التسوق

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات إطلاق حملة "الخصومات الكبرى" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في إطار النسخة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، يومي 4 و5 يناير 2025.

وتقام حملة "الخصومات الكبرى" في متاجر المجوهرات المشاركة بجميع أنحاء دبي، وعددها أكثر من 45 علامة تجارية رائدة و100 متجر للمجوهرات.

وتوفر هذه الحملة الحصرية فرصة استثنائية للمتسوقين للاستفادة من خصومات هائلة والفوز بجوائز قيمة مع كل عملية شراء.

وقالت ليلى سهيل عضوة مجلس الإدارة رئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات إن هذه المبادرة تأتي احتفاء بمكانة دبي كواجهة عالمية للذهب والمجوهرات.