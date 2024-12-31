القرية العالمية تعلن عن 7 عروض لطائرات الدرون تتزامن مع 7 إطلاقات للألعاب النارية احتفالاً برأس السنة

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تدشين سبعة عروض رائعة لطائرات الدرون تتزامن مع سبع إطلاقات للألعاب النارية المذهلة ستزيّن سماء الوجهة مع كل عد تنازلي احتفالاً برأس السنة الجديدة. وتُعتبر هذه الفعّالية السعيدة أحدث إضافة إلى الاحتفالات المتميزة التي ستقام في القرية العالمية الليلة الموافقة لــ 31 ديسمبر 2024 في الأوقات: 8:00 مساءً، و9:00مساءً، و10:00 مساءً، و10:30 مساءً، و11:00مساءً، و12:00 منتصف الليل، و1:00 بعد منتصف اللّيل.

تلتزم القرية العالمية بتقديم تجارب جديدة لضيوفها كل موسم، لذا أضافت ولأول مرة عرض طائرات الدرون إلى فعّاليات رأس السنة. وستضيء هذه العروض سماء الوجهة إلى جانب الألعاب النارية الشهيرة، وذلك وسط الاحتفالات المتنوّعة التي تقام الليلة في الوجهة. وتشمل أبرز الفعاليات عروضاً مباشرة على المسرح الرئيسي بما فيها عرض "دي جي" موسيقي مبهر، والعديد من العروض الترفيهية التي ستجول أرجاء القرية العالمية، وجميعها مشمولة في تذكرة الدخول بدون أي رسوم إضافية، ما يتيح لكل ضيف الاستمتاع بهذه التجربة المتفرّدة.

وترسيخاً لمكانتها وجهةً رئيسيةً لاستكشاف التنوع الثقافي واستقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم، تقدّم القرية العالمية

عروض طائرات الدرون بحيث يحمل كل عرض منها رسالة "كل عام وأنتم بخير" إلى جانب عروض الألعاب النارية المذهلة، إعلاناً بقدوم السنة الجديدة حسب التوقيت المحلي في مناطق مختلفة حول العالم.

تتيح زيارة القرية العالمية ليلة رأس السنة أيضاً تجربة تسوّق نهاية العام والتي تتوافر في 30 جناحٍ ثقافي و3,500 محل للتسوق، إلى جانب تجربة أكثر من 250 من خيارات الطعام، والاختيار ما بين ما يزيد عن 200 جولة ركوب ووجهة ترفيهية متنوعة لتناسب جميع الضيوف من الكبار واليافعين والأطفال.

تفتتح القرية العالمية بواباتها الثلاث في ليلة رأس السنة الجديدة لاستقبال ضيوفها من العائلات والسيدات حصريًا من الساعة 4:00 مساءً حتى 2:00 فجراً،