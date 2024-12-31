«صنع في أنجي» يعزز الشراكة التجارية بين الإمارات والصين

شهدت العلاقات التجارية بين الإمارات والصين دفعة قوية بفضل النسخة الثانية من معرض أثاث «صنع في أنجي» الشرق الأوسط 2024، الذي انعقد في دبي واختتم مؤخراً. الحدث، الذي نظمته شركة أي جي آي القابضة بالتعاون مع حكومة مقاطعة أنجي، جمع نخبة من المصنعين الصينيين وتجار الأثاث في الشرق الأوسط، وسلط الضوء على التعاون التجاري والثقافي بين الطرفين.

ووفقاً للإحصائيات، بلغت التجارة الثنائية بين الإمارات والصين 86.7 مليار دولار أمريكي في 2023، محققة نمواً بنسبة 12.1% مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل 42.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024. يُبرز هذا الأداء القوي مكانة الإمارات كبوابة رئيسية للصناعات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتميز المعرض بمشاركة مصدري الأثاث من مقاطعة أنجي، المعروفة بعاصمة الأثاث في الصين، حيث عرضوا منتجات مبتكرة صديقة للبيئة، واستعرضوا إمكانياتهم في مجال الأثاث المنزلي والمكتبي والفندقي.