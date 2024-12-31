«أوندا» الكورية توسع نشاطها في الشرق الأوسط عبر دبي

أعلنت شركة «أوندا» الكورية الجنوبية المتخصصة في تقنيات الضيافة والبيانات الضخمة، عن خطتها لتأسيس مشروع مشترك مع مجموعة «سييد» الإماراتية، بهدف تسريع جهود «أوندا» لدخول سوق الشرق الأوسط عبر دبي.

وتخطط الشركة لاستكمال اختبار توطين حلولها التقنية «SaaS»، بحلول النصف الأول من 2025، حيث تعزز أوندا حضورها الإقليمي من خلال استراتيجية تسويق متنوعة تهدف إلى التوسع في السوق المحلية.

وتُعد هذه الخطوة ثمرة جهود متواصلة من الشركة لدخول سوق الشرق الأوسط، وهي بداية فصل جديد في مسيرتها، بحسب ما صرّح به كيفن أوه الرئيس التنفيذي لشركة «أوندا».

وتعتبر «أوندا» الشركة الرائدة في تقنيات الضيافة والبيانات في كوريا الجنوبية، حيث تسهم في توزيع ما يقارب 60% - 70% من المنتجات في سوق الحجز الفندقي المحلي عبر الإنترنت.

وقد نجحت الشركة في بناء شراكات قوية مع عمالقة التكنولوجيا العالميين، مما جعلها أول شريك متميز لكل من «إير بي إن بي» و«تريب دوت كوم» في كوريا، إلى جانب تصنيفها كأحد شركاء الاتصال المتقدمين 2024 من قبل «بوكينج» على أنها أول شركة كورية تُدرَج في المرتبة 34 على قائمة أفضل مزودي أنظمة إدارة الممتلكات العالمية التي أصدرتها شركة «سكيفت» الأمريكية لأبحاث السفر.

وشاركت «أوندا» بفاعلية في معارض صناعية بارزة في الشرق الأوسط، مثل معرض «إكسباند نورث ستار» والذي أقيم في دبي، وجيتكس جلوبال، حيث قدَّمت حلولها المتقدمة لسلاسل الفنادق الكبرى وطرحت استراتيجيات تحوّل رقمي مصممة خصيصاً للسوق المحلي.