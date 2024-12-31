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أعمال

غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أوزبكستان

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البيان

رأس الخيمة
محمد النعيمي وعبدالعزيز أوكولوف خلال اللقاء
البيان
محمد النعيمي وعبدالعزيز أوكولوف خلال اللقاء

أكدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة حرصها على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتبادل البعثات التجارية وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في رأس الخيمة وأوزبكستان، من خلال العمل على عقد فعاليات وملتقيات مشتركة لمجتمعي الأعمال، للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والارتقاء بمجالات العمل المشترك بين المستثمرين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بمقر الغرفة بين محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، وعبدالعزيز أوكولوف، سفير أوزبكستان لدى الدولة، بحضور الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، وكل من المستشار التجاري والسياسي بسفارة أوزبكستان لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتنمية آليات التواصل لتنظيم الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود من الجانبين، بهدف تعريف مجتمعي الأعمال في كل من رأس الخيمة وأوزبكستان بمزايا الاستثمار، وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.