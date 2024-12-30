الإمارات تجذب علامة «لورينزي» الفاخرة

دبي - البيان

اختار راجكاران دوغال الإمارات، لإطلاق علامة «لورينزي»، أحدث علامة تجارية للأزياء الفاخرة، لضمان التوسع إقليمياً وعالمياً، وذلك بعد البدايات في أمبالا بالهند، وفي أستراليا، والآن في الإمارات.

وقال راج: تشتهر دبي بأنها «مدينة الذهب»، وهذا اللقب مستحق عن جدارة وبالنسبة لي، فهي الخيار الطبيعي لعلامة أزياء راقية للغاية، تحمل شعاراً من الذهب، وهو ما تمثله «لورينزي»، مضيفاً «إنها تعكس علامتي التجارية الشخصية، وستجذب الجمهور الراقي من المقيمين والزائرين، مشيراً إلى أن علامة LORENZE مستوحى جزئياً من فخامة الإمارات، لذا، من المنطقي إطلاق العلامة التجارية هنا، وباعتبارها بوابة دولية للعالم، فهذا هو المكان المثالي لنقل علامتي التجارية إلى جميع أنحاء العالم».

وأضاف راج، أما بالنسبة للمصادر، فقد ساعدني شركائي في العثور على الخامات المطلوبة في الإمارات إنتاجها كعلامة تجارية فائقة الجودة، كما أن التوريد من الإمارات، يضمن الممارسات الأخلاقية في إنتاج الملابس.

وتدمج لورينزي Lorenze، أحدث مشاريعه، من جهة الأناقة الخالدة، مع التصميم المتطور، بهدف جذب أكثر الأذواق تميزاً في العالم، كما تعكس لورينز افتتان راج بالذهب، حيث تحمل كل قطعة اسم العلامة التجارية بالذهب، مخيطاً عليها أو مرفقاً بها، وبالنسبة للرجال، فإن البلاتين يعد الخيار الأمثل والمتاح.

ويوضح راج: استوحيت تصاميمي من التراث الملكي، والتقاليد الملكية الثرية، وتجاربي العالمية، وصممتُ مجموعة تضفي لمسة مميزة على سوق الأزياء الفاخرة.