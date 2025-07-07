إقبال كبير من المتسوقين على عروض العطلة بمفاجآت صيف دبي

تستقطب عروض عطلة الصيف، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حتى 17 يوليو، إقبالاً كبيراً من المتسوقين، في ظل ما تتضمنه من تخفيضات كبيرة، وعروض حصرية على أكثر من 800 علامة تجارية في ما يزيد على 3000 متجر، إلى جانب ما تقدمه من فرص مغرية للفوز بجوائز ضخمة، تشمل السيارات الفاخرة، والجوائز النقدية، والقطع الذهبية، وغيرها الكثير من خلال سحوبات كبرى في جميع أنحاء المدينة.

والعروض هي واحدة فقط من الكثير والكثير من مفاجآت صيف دبي، التي تقام دورتها الثامنة والعشرون تحت شعار «صيفك ويانا أروع».

وتعد عروض عطلة الصيف التجربة الأولى ضمن ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق، يقدمها قطاع التجزئة خلال مفاجآت صيف دبي 2025، وتشمل تخفيضات تتراوح بين 25 و75 في المئة على مئات العلامات التجارية المشاركة في مختلف أنحاء المدينة، إلى جانب حملة «أنفق واربح» في ميركاتو، ومراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي أوتليت مول، إلى جانب مكافآت برامج الولاء مثل «تيكت»، و«أورا»، وعرض فاتورة التسوق الرابحة، خلال مفاجآت صيف دبي.

من ناحية أخرى، يمكن للمتسوقين في ميركاتو وتاون سنتر جميرا الاستمتاع بعروض السيرك اليومية، وتجربة التزحلق الصيفية، والسحوبات الأسبوعية لجميع أفراد العائلة، وتؤهل كل 200 درهم يتم إنفاقها لدخول السحب الأسبوعي الحصري خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يحصل كل فائز بالسحب على 10000 درهم نقداً.

كما يمكن لكل متسوق يقوم بمسح فواتير الشراء على تطبيق «بريفيليدج بلس» الدخول في سحب على الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن سيارة «جيتور تي1» الجديدة كلياً، وتتسنى أيضاً للمتسوقين، الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أي من متاجر دبي أوتليت مول الحصول على فرصة الفوز بسيارة ساوإيست SO6 جديدة.

ويمكن للمتسوقين في دبي فستيفال سيتي مول حتى 31 أغسطس الفوز بسيارة بولستار 4 LRSM جديدة، من خلال إنفاق 300 درهم أو أكثر للدخول في السحب. وبالإضافة إلى ذلك سيفوز المتسوقون من سعداء الحظ بجوائز فورية كل أسبوع.

وعموماً تتيح حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي للمتسوقين، الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق الحصول على قسيمة سحب رقمية، تتيح لهم فرصة الفوز بواحدة من تسع سيارات نيسان ماجنيت الجديدة كلياً.

كذلك تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 للمتسوقين صيفاً حافلاً بالمتعة مع 4 ملايين نقطة شير، يمكن الفوز بها حتى 31 أغسطس عند إنفاق 300 درهم أو أكثر، وسيفوز 4 أشخاص من سعداء الحظ بمليون نقطة شير لكل منهم، أي ما يعادل 100000 درهم، يمكنهم إنفاقها في 16 مركز تسوق، وأكثر من 2000 متجر تجزئة في مختلف أنحاء الإمارات.

وهناك فرصة للمتسوقين لربح نقاط «تيكت» عبر مجموعة واسعة من المنتجات في عدد من الوجهات الشهيرة، حيث سيحصل 5 أشخاص من سعداء الحظ على نقاط «تيكت» بقيمة 10000 درهم لكل منهم.

سحوبات دبي للمجوهرات

وطوال الفترة حتى 30 أغسطس، تقدم مجموعة دبي للمجوهرات أرقى العروض، إلى جانب الكثير من فرص الربح الاستثنائية، خلال مفاجآت صيف دبي، وهناك تخفيضات تصل إلى 70 في المئة على تشكيلة رائعة من قطع الألماس واللؤلؤ، وكذلك تخفيضات تصل إلى 50 في المئة على رسوم التصنيع لمجوهرات ذهبية مختارة، وعدم وجود أي تكاليف على استبدال الذهب القديم، وهدايا مجانية مع مشتريات مختارة. وسيحظى 30 عميلاً بفرصة ربح سبائك ذهب وزن 12 جراماً، حيث سيتم الإعلان عن ثلاثة فائزين أسبوعياً من خلال السحوبات.

من جانبها، تنبض سيتي ووك بالحياة، خلال مفاجآت صيف دبي، من عروض القهوة الحصرية، إلى عروض الترفيه الحي، وفعاليات كرة السلة للمتسوقين، الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بعروض صيفية مميزة، لتناول الطعام في الخارج مع طلبات، واستكشاف عروض التجزئة في المتاجر الرائدة، والاستمتاع بعروض غداء العمل المستمرة، التي تجعل استراحة منتصف النهار أكثر متعة.