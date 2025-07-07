المناطق الحرة في الشارقة تحصد 4 جوائز للأداء المالي المتميز



حصدت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، 4 جوائز مرموقة ضمن الدورة السادسة من جوائز الأداء المالي المتميز، التي نظمتها دائرة المالية المركزية في الشارقة.

وفازت المنطقة الحرة بالحمرية بجائزة «الجهة المستقلة الرائدة في تطبيق معايير الإيرادات»، فيما حصدت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي جائزة الجهة المستقلة الرائدة في تطبيق معايير الحسابات والشؤون الضريبية، وفي الجوائز الفردية فاز محمد المرزوقي من حرة مطار الشارقة الدولي بجائزة الموظف المالي الجديد المتميّز من الجهات المستقلة، بينما فاز ديجو بالاكريشنان من حرة الحمرية بجائزة محلل الضرائب المتميّز من الجهات المستقلة.



وأكد سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن فوز الهيئتين بهذه الجوائز يعد تتويجاً حقيقياً لجهودهما المستمرة في تطوير الأنظمة المالية والإدارية وفق أعلى المعايير العالمية، وحرصهما المتواصل على بناء منظومة متكاملة تتسم بالكفاءة والشفافية.