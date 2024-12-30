تعاون بين «الأنصاري» و«حالاً» لتقديم خدمات مالية متعددة

أعلنت الأنصاري للخدمات المالية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «حالاً»، الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، بهدف توفير حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية للفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية التقليدية في دولة الإمارات عبر تقديم خدمة «الراتب المبكر»، وخدمة «أرسل الآن، ادفع لاحقاً» بما يمنح عملاء المجموعة مرونة وسهولة أكبر في معاملاتهم المالية.

وتجسد هذه الشراكة التزام الطرفين بإرساء منظومة مالية شاملة في الدولة عبر تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات متطورة تركز على تمكين العملاء، حيث تعد إتاحة خدمة الراتب المبكر حلاً رائداً يتيح للأفراد إمكانية الحصول الفوري على جزء من أجورهم المكتسبة قبل يوم دفع رواتبهم، الأمر الذي يسهم في تشجيع المرونة المالية ويقلل الاعتماد على خيارات الائتمان ذات الفائدة المرتفعة، بينما توفر خدمة «أرسل الآن، ادفع لاحقاً» للعملاء القدرة على إرسال الأموال لذويهم وتسديدها لاحقاً على دفعات، لتعزيز قدراتهم المالية.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «لطالما كانت الأنصاري للخدمات المالية في الطليعة من حيث تقديم الحلول التي تركز على تمكين الأفراد والشركات. ويعكس تعاوننا مع شركة «حالاً» رؤيتنا المشتركة لتعزيز الشمولية والاستقلال المالي. ومن خلال تقديم خدمات رائدة فيما يتعلق بالوصول للأجور المكتسبة، نسعى لتقديم حل عملي وأخلاقي لدعم رفاهية عملائنا المالية، لا سيما أولئك الذين لديهم وصول محدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية».

تأتي هذه الشراكة بعد بضعة أشهر فقط من دخول شركة «حالاً» سوق الإمارات كجزء من خطة توسعها الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي. منذ إطلاق خدماتها في أبريل 2024، تمكنت «حالاً» من جذب أكثر من 50,000 مستخدم في السوق الإماراتي وتطمح للوصول إلى 250,000 عميل بحلول عام 2025. من خلال تقديم حلول مخصصة للقوى العاملة التي لا تحظى بالخدمات المالية التقليدية في الإمارات، توفر «حالاً» وصولاً فورياً وخالياً من المعاملات الورقية إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تمكين الأفراد والشركات عبر حلول مالية مبتكرة، تخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ومن جانبه، قال عمر رمضان، العضو المنتدب لـ«حالاً» في دول مجلس التعاون الخليجي: «نسعى، بالتعاون مع الأنصاري للخدمات المالية، إلى توفير خدمات مالية رائدة تمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة. ولا شك أن الجمع بين خبرتنا الطويلة في مجال التكنولوجيا المالية والإرث الذي تتمتع به مجموعة الأنصاري للخدمات المالية في تقديم خدمات مالية مميزة وموثوقة، من شأنه أن يضمن تلبية هذه الحلول لاحتياجات الفئات التي لا تحظى بالخدمات المالية التقليدية ويضع معياراً جديداً للشمول والوصول المالي في المنطقة».