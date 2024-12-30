5.65 مليارات درهم مبيعات «ريبورتاج العقارية» في 2024 بنمو 50%

أعلنت مجموعة ريبورتاج العقارية، تحقيق مبيعات قياسية تقدر بنحو 5.65 مليارات درهم منذ بداية العام 2024 حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، مقابل 3.7 مليارات درهم خلال عام 2023، بنمو يتجاوز 50%.

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 50 مشروعاً بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية، وشرق أفريقيا (رواندا، أوغندا)، وأذربيجان.

وأكد أندريا نوسيرا العضو المنتدب في مجموعة ريبورتاج أن الشركة واصلت خلال العام 2024 تحقيق الأداء المتميز، وهو ما يظهر في زيادة مبيعات الشركة، مما يعكس قدرة «ريبورتاج» على مواكبة متغيرات السوق، وطرح المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.

وأوضح أن القطاع العقاري في الإمارات يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال العام الحالي، مع تزايد إقبال المستثمرين لاسيما الأجانب على السوق العقاري بالدولة، ما يعزز من خطط الشركة لطرح المزيد من المشاريع، مشيراً إلى أن الشركة تواصل استكشاف الفرص الواعدة بأسواق المنطقة، في إطار استراتيجيتها للتوسع داخل الإمارات وخارجها.

وقال نوسيرا: مع اقترابنا من نهاية عام 2024، نشعر بالسعادة مع تحقيق جميع أهدافنا المحددة مسبقاً، كما تمكنا أيضاً من ترسيخ أداء الشركة لتحقيق المزيد من النمو، ونسعى خلال عام 2025، إلى تحقيق حجم مبيعات في حدود 7.34 مليارات درهم (2 مليار دولار)، ودخول سوقين جديدين، إضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الرائدة في الإمارات، بحجم مشاريع كلي يقدر بنحو 20 مليار درهم ( 5.45 مليارات دولار).

وكانت «ريبورتاج العقارية» قد حققت مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2.3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%.

وواصلت «ريبورتاج» خلال العام الحالي مسيرتها الرائدة في القطاع العقاري بالإمارات والمنطقة، بإطلاق عدد من المشاريع الجديدة، منها، مشروع «ريبورتاج فيليدج» في مدينة خليفة بأبوظبي، والذي يوفر 312 وحدة تاون هاوس، فضلاً عن مشروع «ريبورتاج تاور» في أبوظبي، ومشروع تاورمينا فيليج في بدبي، إضافة إلى طرح مرحلة جديدة من مشروع فيردانا في دبي، فضلاً عن إطلاق مشروع «نجد» في السعودية.

ومؤخراً أعلنت شركة آر إم إس كابتال إنفستمنت للتطوير العقاري، التحالف المكون من 3 شركات إماراتية وأذربيجانية وتركية، عن إطلاق أول مشروعاتها في دبي، وهو عبارة عن مرحلة جديدة من مشروع «فيردانا» الذي تباشر شركة ريبورتاج العقارية تطويره في دبي.

ويخطط التحالف الذي يضم كلاً من شركة ريبورتاج العقارية الإماراتية وميسا القابضة التركية ومجموعة صباح الاستثمارية الأذربيجانية لضخ استثمارات مبدئية تُقدر بنحو 600 مليون دولار في الأسواق الثلاثة.