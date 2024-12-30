الإمارات تشهد أول اتفاقية لتسهيل عمليات الدفع بالعملات الرقمية

أعلنت شركة كريبتو. كوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، حيث تعد الاتفاقية الأولى من نوعها عالمياً في دمج العملات الرقمية والمصرفية الإسلامية، وتوفر فرصاً متعددة لطرح منصات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تضم السندات الإسلامية المشفرة ورمزنة الموجودات الحقيقية.

وقع مذكرة التفاهم محمد الحكيم، الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو. كوم في الإمارات، ومصبح القيزي، رئيس العمليات الرقمية في بنك دبي الإسلامي، مما يُعد خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة في الإمارات، مع استمرارها بتقديم مزيد من الخدمات المبتكرة لأكثر من 100 مليون عميل حول العالم.

جرى توقيع الاتفاقية في مقر بنك دبي الإسلامي وتسلط مذكرة التفاهم هذه الضوء على مجموعة من النقاط المحورية، أبرزها تعزيز استخدام تطبيق وبطاقة كريبتو. كوم من خلال قنوات بنك دبي الإسلامي، مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتقدم في عالم الخدمات المصرفية الرقمية، مع حملات مكافآت لمتعاملي البنك. ومن خلال هذه الشراكة، سوف يتم تسهيل عمليات الدفع بالعملات الرقمية عبر الأنظمة التابعة للبنك، وتوفير الدعم المالي للعملات الورقية على تطبيق كريبتو. كوم. وعلاوة على ذلك، ستقوم كلتا المؤسستين باستكشاف رمزنة الموجودات الحقيقية، بما في ذلك الصكوك الإسلامية ومحافظ العقارات عبر شبكة كرونوس، والعمل على دمج خدمات الحفظ، وتنفيذ التداول خارج البورصة OTC، وحلول تداول العملات الرقمية لمتعاملي البنك، على نحوٍ تقني متكامل.

قال محمد الحكيم، الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو. كوم في الإمارات: «نحن فخورون بإبرام هذه الشراكة التاريخية مع بنك دبي الإسلامي، أحد أكثر البنوك تأثيراً في المنطقة، حيث تتيح لنا استكشاف أفضل الطرق لتحسين خدماتنا وتطويرها لتصل قاعدة عملائنا في الإمارات ومنطقة الخليج على نطاق أوسع. تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها فرصة فريدة واستثنائية لربط العملات الرقمية بالخدمات المصرفية الإسلامية، مما يمهد الطريق لتطوير حلول مبتكرة مثل الصكوك الإسلامية الرمزية وحلول تمويل العملات الرقمية المتوافقة مع الشريعة. وبالتعاون الاستراتيجي مع مختلف القطاعات، فإننا نتطلع قدماً إلى توفير حلول دفع جديدة ومبتكرة، واستكشاف إمكانيات غير مسبوقة من شأنها أن تدعم قطاع التمويل الإسلامي».

وقال مصبح القيزي، رئيس العمليات الرقمية في بنك دبي الإسلامي: «تمثل هذه الشراكة مع كريبتو. كوم نقطة تحول رئيسية لبنك دبي الإسلامي كوننا نحتل مركزاً ريادياً وفي طليعة التقدم التكنولوجي الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي. ومن خلال استكشاف مجالات مبتكرة مثل رمّزنة الصكوك الإسلامية ورمّزنة الموجودات الحقيقية، نسعى إلى تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية لدمج الحلول الرقمية الحديثة بينما نواصل الالتزام بالمبادئ الشرعية. وسوف تتيح لنا هذه الاتفاقية وضع معايير جديدة ومبتكرة لتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، توفر لتعاملينا مزايا آمنة وفعالة ومرنة لا مثيل لها، في حين تمكننا من إعادة تحديد الدمج بين الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الموجودات الرقمية، مما يمهد الطريق لمزيد من التطورات المستقبلية في هذا القطاع الناشئ».

وتُعتبر دولة الإمارات مركزاً للابتكار في مجال التمويل الإسلامي والتكنولوجيا، وكونها تمثل أكبر وأهم الدول التي تلعب دوراً محورياً متقدماً في هذا المجال، يُعتبر بنك دبي الإسلامي خياراً حقيقياً للمضي قدماً في هذه المبادرة. يأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه كريبتو. كوم توسيع وجودها العالمي والإقليمي، بعد الاستحواذ الأخير على شركة Orion Principals Limited ليمتد، المُنظمة من قبل سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، إضافة إلى إطلاق محفظة الدرهم الإماراتي (AED Wallet)، التي توفر للمستخدمين في الإمارات إمكانية الإيداع والسحب بسرعة وسلاسة بالعملة المحلية.

وفي وقت سابق من ديسمبر، أعلنت كريبتو. كوم أيضاً عن تعاون مع ماستركارد، مما يتيح للشركة إصدار بطاقتها المدفوعة مسبقاً الشهيرة للمستخدمين المؤهلين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.