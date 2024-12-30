"كهرباء دبي" تطور تطبيقاً ذكياً لإدارة الأعطال

طوَّر مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، تطبيقاً ذكياً لأتمتة عمليات اختيار وإرسال الطواقم الميدانية بهدف الإدارة الفاعلة للإنذارات واستكشاف الأعطال وإصلاحها في الموقع.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن الحل الرقمي الجديد يعتمد على منصة إنترنت الأشياء "IoT"، التي تسهم في تحسين كفاءة الاستجابة للأعطال وتقليل زمن الاستجابة إلى الحد الأدنى، عبر أتمتة عملية اختيار وإرسال الفريق المختص إلى موقع العطل لضمان استعادة عمل النظام بالشكل الكامل في أسرع وقت ممكن.

كما يتضمن الحل الجديد خاصية إنشاء التقارير في الزمن الحقيقي، بما في ذلك ملخصَّات مجدولة وسجلَّات مفصَّلة للفريق الذي تمَّ إرساله، وتفاصيل العطل والإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاحه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة يشكل حاضنةً للابتكار ومنبراً علمياً رائداً ذا إسهاماتٍ ملموسة في إثراء المجتمع العلمي والبحثي محلياً وعالمياً، ويوفر المركز لفريق العمل أحدث التقنيات العالمية والمختبرات والمرافق المتقدمة عالمية المستوى لضمان البيئة المثالية لتطوير الحلول المبتكرة في مختلف مجالات عمل الهيئة.