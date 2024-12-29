إرشادات عامة حول احتفالات العام الجديد في دبي

تستعد دبي لاستقبال العام الجديد بمجموعة مذهلة من الفعاليات والعروض التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتتضمن عروض الألعاب النارية المبهرة، وعروض طائرات الدرون، والعديد من الفعاليات الترفيهية التي تجعل من دبي وجهة مثالية للاحتفال بهذه المناسبة.

سؤال وجواب

- ما هي أماكن عروض الألعاب النارية وطائرات الدرون ضمن احتفالات العام الجديد ؟

حديقة البرج

-tالتوقيت: 11.59 مساء

-tالموقع: حديقة البرج – مقابل برج خليفة

برج العرب

-tالتوقيت: 11.59 مساء

-tالموقع: برج العرب – جميرا

عروض طائرات "الدرون" في مهرجان دبي للتسوق

-tالتوقيت: 8:00 مساءً و 10:00 مساءً.

-tالموقع: بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

عروض الألعاب النارية - مهرجان دبي للتسوق

-tالتوقيت: 11:59 مساءً

-tالموقع: دبي فستيفال سيتي مول، السيف، بلوواترز، ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وحتا.

وسائل النقل البحري

-tمواقع انطلاق الرحلات البحرية: مارينا مول، والغبيبة، وبلوواترز، والفهيدي، والجداف.

-tيفضل الحجز مبكرا على marinebooking@rta.ae للوصول لأقرب موقع لكم.

- كيف يمكن الوصول إلى مواقع الاحتفالات؟

- يمكن التوجه إلى مواقع الاحتفالات إما بالمركبات الخاصة أو استخدام وسائل النقل العام ومن أهمها مترو دبي، مع مراعاة إغلاقات بعض الشوارع في المناطق المحيطة بمواقع الاحتفالات. وينصح بالتوجه إلى منطقة الاحتفال مبكراً قبل إغلاق الطرق وتفادي الازدحام، وضمان راحة وأمن وسلامة الجميع.

- ماهي الطرق التي سيتم إغلاقها في دبي استعداداً للاحتفالات؟ وما هي توقيتات الإغلاق؟

سيتم الاغلاق الطرق على النحو التالي:

•tإغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة الساعة في تمام الساعة 4 مساءً.

•tإغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد وشارع برج خليفة وشارع المستقبل ابتداءً من الساعة 4:00 مساء وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة. وعلى الجمهور ومرتادي المنطقة ممن لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول، ضرورة التواجد قبل الساعة 4:00 مساء يوم الثلاثاء.

•tإغلاق شارع المركز المالي السفلي ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً أما شارع المركز المالي العلوي وشارع الصكوك فسيبدأ إغلاق الحركة المرورية من الساعة 8:00 مساءً.

- ما هي الطرق البديلة التي يمكن استخدامها للتوجه إلى مناطق أخرى قريبة من مواقع الاحتفالات أثناء إغلاق الطرق المؤدية إلى تلك المواقع؟

- بإمكان أصحاب المركبات استخدام شارع الشيخ زايد، الذي سيكون متاحاً بشكل كامل حتى موعد الاغلاق الجزئي في تمام الساعة 11:00 مساء، وبالإمكان استخدام الطرق البديلة الأخرى مثل شارع جميرا، وشارع الوصل و شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل.

- ماذا أفعل لو تعرضت - أو أحد أفراد أسرتي أو الموجودين في المكان - لإصابة أو حالة صحية طارئة في وقت الإغلاق؟

- يجب الاتصال برقم الطوارئ 998 للإبلاغ عن الحالات الطبية الطارئة، أو من خلال التواصل فوراً مع أحد عناصر شرطة دبي أو أفراد الأمن المتواجدين في المكان، حيث سيقومون باللازم لاستدعاء أحد فرق الإسعاف المتواجدة في المكان لتقديم الدعم اللازم.

-أين يمكنني إيقاف مركبتي الخاصة في مواقع الاحتفالات؟

- يمكنك إيقاف مركبتك الخاصة في إحدى المناطق المخصصة لمواقف السيارات. احرص على ركن مركبتك بأمان في المناطق المخصصة، لتستمتع بالفعاليات والاحتفالات وتجنب الوقوف وسط الطريق ما يسبب إعاقة لحركة السير وإزعاج الآخرين.

- هل يمكن أن اصطحب أطفالي إلى أماكن الاحتفالات؟

- بالطبع، صحبة الأهل والأصدقاء تضفي مزيداً من البهجة على الحدث، ولكن يرجى مراعاة الانتباه إلى سلامة الأطفال، خاصة في الأماكن المزدحمة، حيث من الضروري الحرص على ملازمة الأطفال طوال الوقت والتأكد من عدم ابتعادهم عنهم في موقع الاحتفال ووسط الزحام، ومن المفضل ارتداء الأطفال لسوار الأمان.

- هل تتوافر خدمات الإسعاف في مختلف مواقع الاحتفالات بالعام الجديد؟

- دبي تحرص دائما على راحة وأمن وسلامة الجميع في مختلف المناسبات الكبرى بتوفير كافة الخدمات التي تضمن التعامل الفوري مع كافة الحالات الطارئة على تنوع درجاتها. وتتوافر في جميع مواقع الاحتفالات بالعام الجديد فرق متخصصة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، كذلك سيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

- هل تم تأمين كافة مواقع الاحتفالات في حال وقوع حادث حريق (لا قدر الله)؟

- بالطبع، يعتبر الاستعداد لمواجهة كافة الحالات الطارئة على تنوع أشكالها، بما في ذلك الحريق (لا قدر الله) من في مقدمة أولويات اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في دبي، وتتوافر فرق الدفاع المدني في مختلف مواقع الاحتفالات، كما هو الحال في كافة الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام. أمن وسلامة الجميع رسالة تحملها دبي بكل الاهتمام وتضعها دائما في مقدمة الأولويات في كافة الأوقات.

- ماذا يتوّجب علي فعله في حال وجدت حقيبة أو مقتنيات مفقودة في منطقة الاحتفالات؟

- يرجى في هذه الحالة إبلاغ الشرطة أو أفرد الأمن المتواجدين في المكان. تعاونكم مهم لرد المفقودات إلى أصحابها.

- ماذا أفعل لو فقدت حقيبتي أو شيء من مقتنياتي في موقع الاحتفال؟

- عليك إبلاغ شرطة دبي أو أي من أفراد الأمن المتواجدين في المكان، وترك بيانات الاتصال بك، ووصف دقيق للمفقودات، حيث سيتم الاتصال بك فور العثور عليها للتوجه لاستلامها.

- هل يمكنني اصطحاب أغراض النزهة العائلية لمكان الاحتفالات؟

- من المهم مراعاة عدم حمل حقائب أو أغراض كبيرة إلى مواقع الاحتفالات، تجنباً لعرقلة انسيابية حركة المتواجدين سواء عند الدخول إلى مناطق الاحتفال، أو داخل المكان نفسه، وبما يضمن راحة الجميع وإتاحة الفرصة للجميع بالاستمتاع بالحدث دون معوقات أو سلوكيات تزعج الآخرين.

- ما هي الإرشادات العامة التي يجب علي مراعاتها عند التواجد في أي من مواقع الاحتفالات؟

- اتباع الإرشادات التي يقدمها رجال الأمن في موقع الاحتفال وكذلك اللوحات الإرشادية المثبتة في المكان

- الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم.

- تجنب التزاحم أو التدافع واستخدام المناطق المخصصة للمشاة

- مراعاة الآخرين وعدم القيام بسلوكيات من شأنها التسبب في الضيق أو إفساد بهجة الحدث