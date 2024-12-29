دبي تطلق مؤشر الإيجارات الذكي الجديد كلياً في يناير المقبل

في خطوة نوعية تؤكد التزام دبي بالريادة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي الجديد كلياً في يناير المقبل، بهدف تطوير القطاع العقاري وتعزيز الثقة والشفافية بين الملاك والمستأجرين والمستثمرين.

ويمثل المؤشر الجديد نقلة استثنائية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة وكيفية تقييم الإيجارات، حيث يعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة وتقنيات متطوّرة لتقديم حلول متكاملة تسهم في تحقيق التوازن والشفافية في السوق العقاري.

ويأتي هذا المشروع كمنظومة متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العقارية المتراكمة، ما يضمن تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع الأطراف في السوق العقاري تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات وجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أهداف استراتيجية للمؤشر الجديد

ويسعى مؤشر الإيجارات الذكي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أهمها تعزيز الشفافية في السوق العقاري من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم القرارات العقارية للمستثمرين والملاك والمستأجرين بأداة مبتكرة، لتمكين الأطراف كافة من الوصول إلى معلومات واضحة تعزز الثقة وتحقق التوازن في التعاملات العقارية.

وتعكس هذه المبادرة رؤية دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحويل الإمارة إلى نموذج عالمي يحتذى به في استخدام التكنولوجيا لخدمة القطاع العقاري، بما يتماشى مع استراتيجية دبي الرقمية واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 ورؤية الإمارة المستقبلية لتحقيق الاستدامة والتميز.

وتدعو أراضي دبي جميع المهتمين من المستثمرين والملاك والمستأجرين إلى متابعة المستجدات حول هذا المشروع الطموح الذي سيتم الكشف عن جميع التفاصيل والمزايا التي يقدمها خلال الإطلاق الرسمي قريباً.