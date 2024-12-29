«أراضي دبي» تحتفي بتخريج دفعة جديدة من الوسطاء

احتفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع معهد «ثينك بروب»، بتخريج دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين المواطنين، ضمن برنامج دبي للوسيط العقاري، خلال حفل أقيم في أبوظبي، ويمثل هؤلاء الوسطاء ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية السوق العقاري، وترسيخ مكانته قطاعاً حيوياً يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الإنجاز تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من رؤية ترتكز على التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تمكين المواطنين، وتعزيز تنافسيتهم، وترسيخ استدامة التميز في السوق العقاري، الذي يعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني. شهد الحفل حضور نخبة من قادة القطاع العقاري، أبرزهم: المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري، والدكتور أديب العفيفي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي العقاري، وغازي العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري، ومعاذ مقبول، مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات من كلا الجانبين.

كما تخلل الحدث اجتماع جانبي، لمناقشة سبل تعزيز تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، من خلال مبادرات مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومركز أبوظبي العقاري، لتوفير برامج تدريب وتأهيل متقدمة، تركز على تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح والتفوق في هذا المجال، مع دعم التطور المهني المستمر، وتشجيع التعلم والتنمية المهنية.

وخلال الحفل تم تكريم حوالي 500 منتسباً ممن أكملوا برنامج التدريب، الذي نظمه معهد «ثينك بروب»، والذي يهدف إلى تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لقيادة السوق العقاري بفعالية وكفاءة، ما يعكس دور البرنامج في تمكينهم من دخول هذا القطاع الحيوي بثقة ومهارات متقدمة.

مذكرة تعاون

كما شهد الحفل توقيع مذكرة تعاون بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة في محمد البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري في الدائرة، وجاسم الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد «ثينك بروب».

وتعكس هذه المذكرة أهمية برنامج دبي للوسيط العقاري ودوره المحوري في تأهيل وتمكين المواطنين الإماراتيين، وتعزيز حضورهم الفاعل في السوق العقاري. وتهدف المذكرة إلى ترسيخ الشراكة الثنائية الممتدة بين الدائرة، ومعهد «ثينك بروب» التابع لشركة المتطورة للخدمات العقارية، والذي كان حليفاً في المرحلة الأولى من برنامج دبي للوسيط العقاري، وبفضل اهتمامه الكبير بالبرنامج وأهدافه الطموحة أصبح المعهد الآن راعياً أكاديمياً للبرنامج، مع التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، كما تسهم المذكرة في تعزيز التعاون والمشاريع المشتركة بين الجانبين، مما يدعم استدامة التميز في القطاع العقاري.

وقال محمد البدواوي: «بناء على توجيهات القيادة الرشيدة نحتفي اليوم بتخريج دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين، في خطوة تعزز من تنافسية السوق العقاري، وترسخ مكانته باعتباره قطاعاً حيوياً يدعم نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التخريج ثمرة للتعاون الفاعل بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومعهد «ثينك بروب»، حيث تم تدريب أكثر من 500 منتسب، ليكونوا جزءاً من منظومة عقارية متطورة، تسهم في تحقيق التحول النوعي الذي نصبو إليه. أتوجه بالشكر لمعهد «ثينك بروب» وشركائنا في القطاع الخاص، وأؤكد التزامنا بمواصلة إطلاق المبادرات، التي تدعم التنمية المستدامة وتعزز تنافسية دبي عالمياً».

تنسيق

من جانبه، أكد الدكتور أديب العفيفي أن نجاح التنمية العقارية في الإمارات يرتكز على التنسيق والتواصل الفعال بين الجهات المعنية، لتعزيز التكامل وتحقيق الأهداف الوطنية، موضحاً أن المؤشرات العقارية الحالية تعكس نمواً واضحاً وازدهاراً ملحوظاً، ما يبرز وجود فرص كبيرة، تسهم في دعم تطور القطاع.

وقال: «إن تميز المواطنين في القطاع العقاري، بما يحملونه من قيم وثقافة وطنية، يعد عنصراً فريداً يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين، ويزيد من جاذبية السوق، ونحثهم على التواصل المستمر مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومركز أبوظبي العقاري أو الجهات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري في كل من إمارتي دبي وأبوظبي، للاستفادة من التطورات المتسارعة في الأنظمة والخدمات، التي توفر فرصاً نوعية للنجاح.

من جهته قال جاسم الحوسني: «على الرغم من أن معهد «ثينك بروب» يعد أحد المشاريع الصغيرة، التي تمتلكها شركة المتطورة للخدمات العقارية، إلا أن أثره على المجتمع والقطاع العقاري كبير جداً. وبفضل دعم القيادة الرشيدة وأصحاب السعادة نجحنا في أن نكون جزءاً من هذه المبادرة القيمة، وأن نضع 500 مواطن على بداية الطريق نحو النجاح في هذا القطاع».

وأضاف: «يسهم برنامج دبي للوسيط العقاري في تمكين المواطنين ليصبحوا محركاً رئيسياً في السوق، ونحن ملتزمون بالعمل معاً في كل خطوة لدعم تحقيق تطلعاتهم محلياً وعالمياً، ليكونوا خير ممثل لبلدهم أمام المستثمرين الدوليين».

ويعد برنامج دبي للوسيط العقاري نموذجاً عملياً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى دمج المواطنين في القطاع الخاص ولا سيما القطاع العقاري، لتعزيز تنافسيتهم الوطنية. كما يعكس هذا البرنامج الأهداف الأوسع لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، التي تضع دبي والإمارات في مصاف الدول الرائدة عالمياً في القطاع العقاري.