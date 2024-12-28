2024 عام جديد من المبيعات القياسية لعقارات دبي

أفادت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، بأن 2024 كان عاماً جديداً من الازدهار العقاري في دبي، مع اقتراب المبيعات من مستوي 520 مليار درهم، للمرة الأولى تاريخياً. وقال الخبير العقاري، وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال»، إن السوق العقاري في دبي، يسلك مساراً صاعداً، منذ التعافي من جائحة «كورونا» في 2020، حيث ارتفعت من 69.8 مليار درهم في 2020، إلى 149 مليار درهم في 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في 2022، ثم 401 مليار درهم في 2023، ثم 517 مليار درهم في 2024 (أرقام 2024 منذ 1 يناير حتى 27 ديسمبر)، استناداً على البيانات التاريخية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأضاف أن هذه الأرقام الاستثنائية، تظهر أن المبيعات العقارية في دبي تضاعفت أكثر من 7 مرات في العام الماضي، قياساً على عام 2020، في إشارة على الزخم القوي والمستمر داخل السوق، ومكانة دبي العقارية، التي وصلت إليها عالمياً، كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

صفقات

وكشف عن أن عدد الصفقات ارتفع بأكثر من 38 % على أساس سنوي في عام 2024 إلى نحو 178.9 ألف مبايعة، وهي الأعلى تاريخياً، مقارنة مع 129 ألف مبايعة بعام 2023.

وأشار إلى أن قيمة التصرفات العقارية (المبيعات + الرهون + الهبات)، ارتفعت في 2024 بنحو 35.8 %، إلى 753.6 مليار درهم، مقابل 554.7 مليار درهم في العام السابق، متجاوزة بذلك مستوى النصف تريليون درهم للمرة الثالثة توالياً، كما ارتفع إجمالي التصرفات العقارية خلال 2024 بنسبة 32 % على أساس سنوي، إلى 223 ألفاً و904 تصرفات عقارية، مقابل 169 ألفاً و720 تصرفاً عقارياً في 2023.

وأوضح أن قيمة الرهون العقارية بلغت 185.77 مليار درهم، عبر 35.677 ألف صفقة في عام 2024، ثم الهبات بقيمة 50.86 مليار درهم، عبر 9319 صفقة.

أعلى مبيعات ربع سنوية

وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من 2024، أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 142.7 مليار درهم، موزعة على أكثر من 48.641 ألف معاملة، وذلك بعد المبيعات الشهرية الأعلى تاريخياً المسجلة في شهر أكتوبر، البالغة 61.47 مليار درهم، فيما سجلت المبيعات 43.65 مليار درهم في نوفمبر، و37.48 مليار درهم في ديسمبر.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2024، بنسبة تبلغ 0.5 % على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ 142 مليار درهم.

آفاق 2025

وحول توقعات السوق العقاري في 2025، قال الزرعوني إن أرقام عقارات دبي القياسية، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن الطريق سهل لتحقيق مبادرة 2033، الخاصة بالوصول إلى تريليون درهم، بعد أن تجاوزت في عام 2024 مستوى 750 مليار درهم.

وأضاف أن السوق العقاري في 2024، ينظر إليه على أنه حصاد عام مزدهر مكلل بالنجاحات المحققة، سواء بالمبيعات القياسية التي جاوزت نصف تريليون درهم، أو المشاريع المليارية العديدة، التي أطلقها المطورون العقاريون، مروراً بالاستراتيجيات والمبادرات الطموحة جداً، التي تضمن استمرار الموجة الصعودية للقطاع العقاري على مدار العقد القادم.

وأشار إلى أن اعتماد استراتيجية القطاع العقاري 2033، تأتي كأبرز الأحداث في السوق العقاري في عام 2024، نظراً لأهدافها في تعزيز الريادة العالمية لإمارة دبي، في أحد أهم القطاعات الحيوية، من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين، من خلال تعزيز مبدأ الشفافية، بالاستغلال الأمثل للبيانات، ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية، مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمها جعل دبي الوجهة الأكثر جذباً للاستثمارات، ومركزاً عالمياً للاقتصاد الأكثر تنوعاً.

وتوقع الزرعوني استمرار وتيرة النمو في السوق في عام 2025، سواء على صعيد المبيعات، وإن كان بنسبة أقل، تتراوح بين 10 إلى 15 %، ما يقرب المبيعات من حاجز 600 تريليون درهم، وكذلك التصرفات ككل، والتي قد تتجاوز 850 مليار درهم.

* مبيعات عقارات دبي (الفترة من 2000 – 2024)

السنة قيمة المبيعات (بالمليار درهم) عدد الصفقات

2024 517 178908

2023 401 129000

2022 265.5 97446

2021 149 60213

2020 69.8 33962

2019 76.7 37657

2018 73.7 32495

2017 113.9 46501

2016 103.1 40706

2015 124.1 46643

2014 136.6 55642

2013 141.2 63555

2012 73.2 37783

2011 59.3 31107

2010 78.9 45184

2009 137.2 85716

2008 110.1 23834

2007 52.7 9209

2006 18.9 2699

2005 15.8 2594

2004 11.8 2839

2003 6.5 2071

2002 4.5 1908

2001 3.3 1440

2000 1.9 920

- المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي

* مبيعات عقارات دبي (شهرياً) خلال عام 2024

الشهر قيمة المبيعات (بالمليار درهم) عدد الصفقات

يناير 35.22 11237

فبراير 36.64 11988

مارس 37.43 13685

أبريل 32.36 11661

مايو 45.73 17.454

يونيو 45.19 14072

يوليو 50.89 16458

أغسطس 47.68 16420

سبتمبر 43.57 17501

أكتوبر 61.47 20659

نوفمبر 43.65 14710

ديسمبر 37.48 13165

- المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي