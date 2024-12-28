«امتداد سوق الذهب» في دبي يمنح زواره فرصة الفوز بأول «سايبرتراك» مطلية بالذهب

يقدم «امتداد سوق الذهب» في دبي تجربة تسوق استثنائية هذا الشتاء، حيث سيحظى المتسوقون بفرصة فريدة لا مثيل لها للفوز بسيارة «سايبرتراك» مطلية بالذهب عيار 24 قيراطاً في أول سحب من نوعه في المنطقة.

ويعد سوق الذهب، بما يملكه من عراقة وجاذبية لا تضاهى، الوجهة المثالية لمحبي المجوهرات والباحثين عن لمسات راقية تجمع بين الأصالة والحداثة. ومن خلال هذه التجربة الفريدة، يتيح السوق للمتسوقين الفرصة للاحتفاء بتقاليد تقديم المجوهرات وتكريم التراث العائلي وتقديم رمز للازدهار. ويضيف سوق الذهب لمسة من التألق إلى تجربة التسوّق، إذ يتيح للمقيمين والسياح في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة للظهور في العناوين الكبرى، بينما يحققون حلم امتلاك أول سيارة «سايبرتراك» مطلية بالذهب عيار 24 قيراطاً في المنطقة.

ويتزايد الطلب على الذهب في الإمارات عادة في الربع الأخير من العام، وذلك بفضل الاحتفالات الثقافية والمناسبات المميزة مثل احتفالات «ديوالي» واليوم الوطني الإماراتي وموسم الأعياد واحتفالات رأس السنة. تجذب الأسعار التنافسية للذهب في المدينة ومستويات النقاء العالية اهتماماً مستمراً من السكان المحليين والسياح على حد سواء، الذين يرون في الذهب استثماراً قيّماً ورمزاً معنوياً للتقدير. ومع بحث المتسوقين هذا العام عن الهدايا المثالية للاحتفال بالمناسبات والأعياد والزفاف، ستُتاح لهم الفرصة للمشاركة في مسابقة فريدة من نوعها تحت شعار «تسوق واربح».

وسيتاح للزوار فرصة حصرية لاكتشاف مكانة دبي كأكبر وجهة للذهب والمجوهرات حتى آخر يناير، إذ سيدخل المتسوقون في «امتداد سوق الذهب في دبي» في سحب مع كل 500 درهم إماراتي ينفقونها في المحلات المشاركة للفوز بالسيارة الكهربائية الأيقونية المميزة بتصميمها العصري. لا تقتصر كل عملية شراء على إضافة سحر خاص للاحتفالات الموسمية، بل تقرب المتسوقين أكثر من تحقيق حلمهم في الحصول على السيارة والشهرة.

يجمع «امتداد سوق الذهب في دبي» بين سحر الأسواق التقليدية وروعة التسوق العصري، مما يجذب كل من المقيمين والسياح على حد سواء. يقدم السوق مجموعة متنوعة من المتاجر وورش العمل والصرافة وتجار السبائك والبنوك. كما يوفر السوق مرافق حديثة ومواقف واسعة للعملاء ومواقف خدمة السيارات، فضلاً عن خيارات متنوعة من المطاعم، إضافة إلى العلامات التجارية العالمية الشهيرة مما يقدم تجربة تسوق متكاملة تجمع بين متعة المساومة والقيمة والجودة التي لا تضاهى.