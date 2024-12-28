مطار الشارقة يحتفي بتدشين الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية العراقية

أعلن مطار الشارقة عن تدشين أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية، لتنضم إلى قائمة شركات الطيران،

التي تسيّر رحلاتها إلى مدينة الشارقة. جاء ذلك خلال حفل استقبال الرحلة الأولى، بحضور علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور تحرير مطشر مجيد، مدير ومحاسب مكتب دبي للخطوط الجوية العراقية، ومحمد الدباغ، وكيل الخطوط الجوية العراقية في الشارقة، وخالد وليد المنصوري، مدير إدارة الترويج الخارجي في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين.

وشهد حفل استقبال أولى الرحلات من مطار بغداد الدولي إلى مطار الشارقة، حيث من المقرر تسيير 3 رحلات أسبوعية بين بغداد والشارقة أيام الخميس والجمعة والسبت، بطائرات من طراز بوينج B737.

وأكد علي سالم المدفع أن انضمام الخطوط الجوية العراقية يسهم في توسيع شبكة الوجهات الدولية، التي تربط مطار الشارقة برحلات المباشرة لأكثر من 100 وجهة، وتعزز من المركز التنافسي لمطار الشارقة في استقطاب الزوار والسياح ورجال الأعمال والمستثمرين، والذي ينعكس في ارتفاع إجمالي عدد المسافرين عبر المطار ونمو حركة الشحن الجوي ومناولة البضائع، من خلال الرحلات الجديدة المتبادلة بين الشارقة وبغداد.

وأضاف: «نلتزم بمواصلة تطوير منظومة خدماتنا في قطاع الطيران والسفر، وبما يتوافق مع خططنا الاستراتيجية لرفع إجمالي المسافرين إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027، وتحقيق أعلى مستوى من الجودة والكفاءة والتنوع، باعتماد أحدث الأنظمة الرقمية الذكية، لضمان تجربة سفر آمنة ورائدة لجميع المستفيدين والمتعاملين من الأفراد والشركات على حد سواء، ترسيخاً لمكانة مطار الشارقة الإقليمية باعتباره الخيار الأمثل للمسافرين في المنطقة، لافتاً إلى أن الهيئة تضع تعزيز المكانة السياحية والاقتصادية للإمارة على قمة أولوياتها، وتحرص على تمكين العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة بين الإمارات والعراق نحو مساحات تعاون أكبر، عبر تسهيل خدمات الطيران والسفر بين البلدين».

وتواصل هيئة مطار الشارقة جهودها لاستقطاب المزيد من شركات الطيران العالمية، وتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بهدف إطلاق خطوط جوية جديدة، وذلك من خلال تبني أحدث التطورات التكنولوجية، التي تضمن انسيابية العمليات التشغيلية، وتقديم خدمات مبتكرة، تلبي احتياجات المتعاملين والمسافرين.