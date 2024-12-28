الكويت: 772 مليون دولار لتعزيز المنظومة الكهربائية

وقعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم، عقدي صيانة وتحديث لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة إجمالية قاربت 238 مليون دينار كويتي (772.61 مليون دولار).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان صحفي للوزارة، أن العقدين يأتيان ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة الكهربائية في الدولة واستدامتها.

وأوضح البيان أن العقد الأول يشمل القيام بأعمال خدمات هندسية عالية الدقة والكفاءة لمجموعة من الوحدات التوربينية الغازية والبخارية المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية، فيما يتمثل العقد الثاني بتطوير وتحديث الغلايات البخارية المعنية بتوليد الكهرباء وتقطير المياه والأنظمة المساعدة لها في محطة الدوحة الغربية.