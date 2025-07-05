مجلس التعاون: أجنحة دول الخليج بـ إكسبو اليابان 2025 تجسد إرثنا الحضاري

أشاد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمشاركة الواسعة لدول مجلس التعاون في معرض إكسبو أوساكا مؤكدًا أنه يعكس المستوى العالي لدول المجلس، ويعزز مكانتها وحضورها المؤثر في المحافل والفعاليات العالمية.

وأوضح معاليه، أن الأجنحة الخليجية تمثل منصات متكاملة لتعزيز الترابط والتعاون الإقليمي والعالمي، وتعرض إنجازات دول المجلس في مجالات عديدة منها التنمية والثقافة والاقتصاد والبيئة، من خلال عروض غنية بالتجارب المتنوعة، التي تمزج بين التراث والتكنولوجيا، مما يجسد الهوية الخليجية بثقة وعصرية، مؤكدًا أن هذه الأجنحة تبرز بوضوح التزام دول الخليج بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لأجنحة دول مجلس التعاون في معرض إكسبو أوساكا اليابان 2025، تحت شعار "تصميم مجتمع المستقبل لحياة أفضل"، المقام في مدينة أوساكا باليابان.

ووصف معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ما شاهده في أجنحة دول مجلس التعاون في المعرض من محتوى ثري ومتميّز، بأنه يجسد الإرث الحضاري والرؤى الوطنية لدول المجلس بأسلوب احترافي