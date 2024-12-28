«شعاع» توافق على إصدار سندات إلزامية التحويل

وافق مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال على إصدارين لشريحتين من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأسمال الشركة، بقيمة إجمالية 425.5 مليون درهم.

وبحسب إفصاح للشركة على سوق دبي المالي، فإن المجلس وافق على إصدار شريحة أولى من سندات الدين إلزامية التحويل لأسهم في رأسمال الشركة عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 150 مليون درهم كحد أقصى، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة مساهمي الشركة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم طرح هذه الشريحة من السندات وعرضها على المساهمين مع إلزامية التحويل إلى أسهم في رأسمال الشركة بسعر يبلغ 0.32 درهم للسهم الواحد، على أن يتم التحويل إلى أسهم في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار مباشرة.

ووافق مجلس الإدارة على إصدار شريحة ثانية من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 275.5 مليون درهم كحد أقصى، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة مساهمي الشركة.

وسيتم طرح هذه الشريحة من السندات وعرضها على حاملي السندات القائمة والمصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابع لشعاع كابيتال، وستخضع إلى ذات شروط الشريحة الأولى، بما في ذلك التحويل الإلزامي إلى أسهم بسعر 0.32 درهم للسهم الواحد، على أن يتم التحويل إلى أسهم كذلك في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار مباشرة.

ووافق مجلس إدارة الشركة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، للموافقة على مقترح إصدار السندات، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.