مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يفتح باب الترشح لجوائز «سيفي 2025» حتى 19 يناير

أعلن «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» عن فتح باب الترشح لجوائز «سيفي» 2025 SEFFY، التي تكرم الجهود الاستثنائية لمؤسسي الشركات والموجهين والرواد والداعمين، وتحتفي بإسهاماتهم في تعزيز النمو والابتكار والتأثير الإيجابي في مشهد ريادة الأعمال.

ضمن 5 فئات، هي؛ «الموجّه المتميز»، و«التأثير الاجتماعي»، و«التكنولوجيا»، و«داعم المنظومة»، و«النجم الصاعد»، وذلك خلال المهرجان الأكبر من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

ومن خلال التركيز على الابتكار والمرونة، تتجاوز الجوائز دورها في تكريم التميز الفردي والمؤسسي لتجسد رسالة «شراع» وأهدافه في تمكين رواد الأعمال، وتزويدهم بالفرص لاستكشاف أسواق جديدة.

ويستمر استقبال طلبات الترشح لجوائز «سيفي» 2025 حتى 19 يناير 2025، ويدعو المهرجان جميع الموجهّين والمؤسسات والمساهمين في منظومة الأعمال من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة وتقديم طلبات ترشحهم على الرابط:

https://sharjahef.com/seffy-awards-2025، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال فعاليات المهرجان الذي يقام يومي 1 و2 فبراير في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار».

وقالت عبير الأميري، مدير إدارة الشراكات والبرامج في «شراع»: يوفر الفوز بجوائز سيفي SEFFY منصة للنمو ويتيح لهم تعزيز حضورهم في منظومة الأعمال والوصول إلى شبكة «شراع» العالمية من الشركاء والمستثمرين والأسواق والمتعاونين، فقد صممنا هذه الجوائز لتحديد الأفكار المتميزة وتعزيز إنجازات الفائزين، ومساعدتهم على ترسيخ مكانتهم وأدوارهم القيادية في تخصصاتهم.