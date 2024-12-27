دبي تضاعف حجم المناطق الحرة العقد المقبل

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، الالتزام بتعزيز التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضح سموه أن المناطق الحرة في دبي واصلت خلال عام 2024 تعزيز القدرة التنافسية والابتكار.

وقال سموه خلال ترؤسه الاجتماع 29 للمجلس، إن المناطق الحرة في دبي، ستلعب دوراً حاسماً في اقتصاد الإمارة، حيث نهدف إلى مضاعفة حجمها خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانة دبي بين أكبر 3 مدن عالمية.

وأكد مجلس المناطق الحرة في دبي، أن الأداء الإيجابي الذي حققته المناطق الحرة في دبي خلال 2024 هو نتاج التزامها بالتنويع الاقتصادي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ركائز النمو المستدام القائم على تعزيز التنافسية والاستباقية، والاستعداد للمستقبل.

وسجلت المناطق الحرة في دبي تقدماً على مختلف المستويات خلال الـ 12 شهراً الماضية، ما يشكل حافزاً لمواصلة دورها التنموي الفاعل، وتعزيز مساهمتها في اقتصاد دبي خلال 2025، من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، والاستفادة من الحلول المبتكرة لمنظومة المسرعات الاقتصادية، وتوظيف أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة.