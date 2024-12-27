«راكز» تختتم سلسلة النمو 2024 بإنجازات تعزز مستقبل الأعمال

اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) فعاليات سلسلة النمو لعام 2024 بنجاح، حيث شهد مركز كومباس للأعمال الحفل الختامي الذي جمع نخبة من قادة الأعمال والمشاركين في الفعاليات السابقة لمد جسور التواصل وفتح باب الحوار وتبادل الرؤى التي أثرت في مسارات الأعمال. وجاء الحفل تتويجاً لعام حافل بالأنشطة التي ركزت على تمكين روّاد الأعمال وتعزيز شبكاتهم المهنية، مما أسهم في تزويدهم بالمعرفة والاستراتيجيات الفعالة.

واستضافت سلسلة النمو هذا العام عشر جلسات غنية بالمحتوى، بمشاركة نخبة من الخبراء البارزين من مختلف القطاعات مثل التمويل، والتسويق، والصحة، والإعلام والقطاعات الحكومية وغيرها، واستقطبت السلسلة اهتمام أكثر من 1000 مشارك من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الباحثين عن فرص جديدة للتعلم والتواصل وتنمية أعمالهم.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تعكس سلسلة النمو من راكز التزامنا المستمر بتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من تحقيق نجاح مستدام، ركزت نسخة 2024 على تقديم استراتيجيات عملية ورؤى مبتكرة، إلى جانب بناء شبكات قوية تُسهم في دعم نمو الأعمال وتطويرها، وكان من الملهم أن نرى الأثر الإيجابي للتعاون وتبادل المعرفة في تعزيز مجتمع الأعمال وترسيخ ثقافة النجاح.

مع ختام نسخة 2024، تواصل راكز ترك بصمة قوية كمحفز رئيسي للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، مؤكدة التزامها بدعم مجتمع الأعمال من خلال مبادرات ملهمة تفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار.