السفينة «أميريجو فسبوتشي» سفيرة الصناعة الإيطالية تحط رحالها في أبوظبي



تصل السفينة الشراعية التاريخية «أميريجو فسبوتشي»، سفينة التدريب وسفيرة «صنع في إيطاليا» التابعة للبحرية الإيطالية، لأول مرة في تاريخها الممتد على مدار 93 عاماً، إلى الإمارات؛ حيث ستزور أبوظبي خلال الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر الجاري، وذلك كجزء من جولتها العالمية التي انطلقت من إيطاليا في 1 يوليو 2023.

وتعد هذه الزيارة المحطة الحادية والثلاثين في مسار رحلة السفينة حول العالم، حيث سيقام حفل استقبالها في ميناء زايد، بالشراكة مع محطة أبوظبي للسفن السياحية وبالتعاون مع مبادرة «حياكم في أبوظبي».

وتعد هذه المحطة السابعة لمعرض «فيلاجيو إيطاليا»، بعد محطات سابقة في كل من لوس أنجلوس وطوكيو وداروين وسنغافورة ومومباي والدوحة.

وستحتضن السفينة أثناء إقامتها في أبوظبي، معرض «فيلاجيو إيطاليا»، الذي يجمع تحت مظلته «مواطني التميز الإيطالي» ويحتفي بشعار «صنع في إيطاليا»، وبالعلاقة الوثيقة بين الإمارات وهذا البلد.

وتمثل جولة «فسبوتشي» العالمية فرصة فريدة للتعبير عن قيم الأمة الإيطالية، وعرض التميز الإيطالي في سلاسل التوريد ودفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى نشر الثقافة الإيطالية على نطاق عالمي، وهي بمثابة مبادرة يوليها جيدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالي، اهتماماً كبيراً، وتنفذ بمشاركة 11 وزارة بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا، وتجمع بين التدريب البحري التقليدي والدبلوماسية البحرية لسفينة التدريب، مع التركيز على تعزيز التميز الإيطالي في الصناعة في الموانئ الرئيسية التي تشملها الحملة.

وتتضمن فعاليات معرض «فيلاجيو إيطاليا» في أبوظبي، مجالات متنوعة مثل الثقافة، والموسيقى، والفن، والمسرح، والتصميم، والسينما، والمؤتمرات، والرياضة، ودعم أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تجارب طعام مميزة، حيث ستقدّم فرقة «جارديا دي فينانزا» بقيادة المايسترو الكولونيل ليوناردو لاسيراإنجروسو عرضين موسيقيين، إلى جانب مشاركتها في الاحتفالات الرسمية، فضلاً عن حفلات لفنانين من أوركسترا «فيروناأرينا» الشهيرة و«جوقة دبي الغنائية»، والفنانة الإيطالية سيرينا أوتييري، والفنان مارك زيتي والأخوة كولتيلي، وعرض موسيقي مسرحي بعنوان «المحيط: بوابة الحلم - حكايات من البحر بين الموسيقى والشعر»، وحفل موسيقي بعنوان «بيلكانتو» تحت إشراف الفنان جوردون سانتورو.

ويشارك الفنان الإيطالي جاغو (جاكوبو كارديلو) في معرض «فيلاجيوإيطاليا» في أبوظبي، وهو نحات موهوب حاز شهرة عالمية لكونه أول من أرسل تمثالاً رخامياً إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019، تزامناً مع مهمة وكالة الفضاء الأوروبية.

وتتضمن أنشطة الحدث أيضاً، فعاليات في مجالات التصميم، والسينما، والأنشطة المخصصة للأطفال، وفنون الطهي، بجانب مجموعة من المؤتمرات، تتضمن مؤتمر «واو – سبيرتو دي ستيلا» لتسليط الضوء على القارب الشراعي ذي الهيكل المزدوج الذي يستهدف الأفراد العسكريين والمدنيين من أصحاب الهمم، الذين تعرضوا لإصابات دائمة أثناء الخدمة، ويوفر لهم فرصة فريدة لخوض تجربة بحرية، ومؤتمر «المحيط والنجوم» حول شخصية أميريجو فسبوتشي، وندوة حول «حرية الملاحة»، ومؤتمر بعنوان «حماية صنع في إيطاليا.. مكافحة التزوير»، وندوة بعنوان «من أميريجو فسبوتشيإلى لونا روسا: 100 عام من التميز الإيطالي»، إضافة إلى محاضرة بعنوان «لقاء فسبوتشي مع الإمارات.. نظرة على إيطاليا من أبوظبي».