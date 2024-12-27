«غرفة أبوظبي» تطلق 7 مجموعات عمل للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية

تعتزم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إطلاق 7 مجموعات عمل إضافية جديدة، تهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز ريادته في أبوظبي، والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية المحلية.

وانطلاقاً من التزام الغرفة بتعزيز ازدهار منظومة الأعمال المحلية تركز مجموعات العمل الجديدة على تعزيز قدرات القطاع الخاص، وتحقيق تطلعاته، وإيصال صوته إلى الشركاء المعنيين عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتغطي مجموعات العمل الجديدة سبعة مجالات رئيسية تشمل المعادن الثمينة والمجوهرات، وإنتاج الكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والألعاب التفاعلية والرقمية، والخدمات المصرفية والمالية، والبلوكشين والأصول الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والترفيه والألعاب.

ورصدت الغرفة سابقاً أكثر من 126 فرصة تطويرية للقطاع الخاص، من خلال مشاركتها في الاجتماعات وورش العمل، التي تعقدها مجموعات العمل الحالية، التي تُغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف مناقشة شؤون كل قطاع، وتعزيز مساهمة هذه المجموعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا الصدد قال شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: «تهدف غرفة أبوظبي، من خلال مجموعات العمل السبع الجديدة إلى المساهمة في تحقيق التطلعات الاقتصادية للإمارة، من خلال تعزيز منظومة أعمال ديناميكية ومتنوعة، والارتقاء بمكانة أبوظبي مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار».

وأضاف الظاهري: «تعمل الغرفة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال الداعمة، وضمان منظومة مرنة ومبتكرة وجذابة، حيث تدعم الغرفة القطاع الخاص من خلال فهم احتياجاته وتمكينه من مواكبة التغيرات في السوق، وتعزيز دوره مساهماً رئيسياً في بناء اقتصاد متنوع ومستدام»، مؤكداً التزام الغرفة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل المعرفة وفرص نمو الأعمال في أبوظبي.

وتتطلع غرفة أبوظبي من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما ينسجم مع دورها باعتبارها حلقة الوصل، التي تدعم السياسات التجارية وتطبيق أفضل الممارسات.