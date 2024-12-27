«إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في رأس الخيمة

أعلنت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية والمتكاملة في مجال الطاقة، عن افتتاح محطة خدمة جديدة على شارع المنتصر في منطقة السل برأس الخيمة، وذلك بهدف تعزيز شبكة محطاتها للبيع بالتجزئة، والتزامها بتلبية احتياجات الإمارة المتزايدة من الوقود. وتقع المحطة مقابل المدرسة الهندية، وستلبي احتياجات تدفق الحركة المرورية الكثيفة من المجمعات السكنية الرئيسية، والمراكز التجارية في المنطقة.

وبافتتاح المحطة الجديدة يرتفع عدد محطات الخدمة العاملة في إمارة رأس الخيمة إلى 8 محطات خدمة، و201 محطة في دولة الإمارات.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «إن افتتاح محطة الخدمة الجديدة في رأس الخيمة يؤكد التزامنا بتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، فضلاً عن توسعنا الاستراتيجي في مجال التجزئة في أنحاء الإمارات، وستتيح لنا محطة الخدمة الجديدة على شارع المنتصر خدمة السكان والشركات في المنطقة، وما حولها بشكل أفضل».

ووفقاً لمعايير السلامة العالمية من الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، تم تصميم نظام الوقود، بحيث يتمتع بأقصى معدل تدفق مسموح به، وآمن لتوفير أوقات التزوّد بالوقود. ولضمان أقصى قدر من السلامة تتميز محطة الخدمة بأتمتة كاملة للبيع بالتجزئة، ومعايير بناء حديثة، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة داخلية CCTV وكاميرات كشف لوحات الأرقام تلقائياً.