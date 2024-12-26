"شيجلام" و"لايف ستايل" يُحييان عامًا من الشراكة المتميزة في "سنتربوينت" الشرق الأوسط

تحتفل "شيجلام"، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مستحضرات التجميل، بكل اعتزاز بالذكرى السنوية الأولى لشراكتها مع متاجر "لايف ستايل" في "سنتربوينت". يمثل هذا الاحتفال عامًا من النجاح في إعادة تعريف تجارة التجزئة في مجال التجميل في الشرق الأوسط. ويعكس هذا الإنجاز التزام "شيجلام" بتمكين عشاق الجمال في المنطقة من خلال تقديم مستحضرات تجميل عالية الجودة وابتكارية، مما يعزز مكانتها كعلامة تجارية رائدة في سوق الجمال في الشرق الأوسط.

على مدار العام الماضي، أثمرت الشراكة بين "شيجلام" ومتاجر "لايف ستايل" في "سنتربوينت" عن تقديم تجربة تسوق فريدة ومبتكرة للعملاء، حيث جمعت بين راحة التسوق وأحدث صيحات الجمال. منذ افتتاح أول متجر "شيجلام" عالميًا في نوفمبر 2023، أتاح التعاون مع شركة "موارد التجارية المحدودة" ومتجر "لايف ستايل" التابع لمجموعة "لاند مارك" للعلامة التجارية توسيع وجودها في المنطقة. ومع التخطيط لافتتاح أكثر من 160 متجرًا بحلول نهاية عام 2024، نجحت "شيجلام" في تجسيد رؤيتها للجمال السهل الوصول والمستوحى من الموضة على أرض الواقع.

احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق متجر "شيجلام"، تنظم "شيجلام" فعالية مميزة في متجر "لايف ستايل" في "سنتربوينت"، سيتي سنتر مردف. من 19 ديسمبر 2024 حتى 2 يناير 2025، ندعو عملاءنا للانضمام إلى احتفالاتنا التي تتضمن عروضاً ترويجية حصرية وإطلاقات جديدة ومثيرة متوفرة حصريًا في المتجر. كما سيحظى المتسوقون الذين ينفقون 150 درهمًا إماراتيًا أو أكثر بفرصة الحصول على جلسات تجميل مجانية من قبل خبراء المكياج المحترفين، مما يتيح لهم تجربة عملية لمجموعة منتجات "شيجلام" المميزة.

هذا الإنجاز يعكس التزام "شيجلام" بإلهام الثقة وتعزيز الإبداع. وتستمر العلامة في الاستثمار بالتنمية المحلية، مما يعزز من روابطها مع مجتمع التجميل المتنامي في منطقة الشرق الأوسط.

عام "شيجلام" الأول مع متاجر "لايف ستايل" في "سنتربوينت" يمثل انطلاقة ناجحة تعد بمواصلة تقديم تجربة تجميل استثنائية. ومع تطلع "شيجلام" إلى المستقبل، تظل ملتزمة بمهمتها لتمكين الأفراد من التعبير عن أنفسهم بجرأة وجمال.