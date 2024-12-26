أجواء الأعياد تتألق ببريقها في فيرمونت النخلة

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مع اقتراب موسم الأعياد، يكشف فندق "فيرمونت النخلة" عن باقة رائعة من الوجبات الاحتفالية التي تجسّد روح الموسم بلمسته المعهودة من الرقي والتميز. في أجواء تخطف الأنفاس، تمتزج الإطلالات الساحرة على الخليج العربي ومياهه المتلألئة مع أفق مدينة دبي، لتكون الخلفية المثالية لمأدباتٍ احتفالية تحمل في تفاصيلها نكهة العيد لتكون تجربة لا تُنسى مع عروض مغرية بأسعار منافسة للحجز المبكر.

وليمة الديك الرومي الاحتفالية

يقدم "فيرمونت النخلة" تجربة تجمع بين دفء الأعياد والمذاقات الراقية، مع وجبات الديك الرومي ولحم البورك الجاهزة المعدّة بإتقان وتتميز بنَكهاتها الغنية والشهية. ابتداءً من 14 أكتوبر وحتى 8 يناير، يتم تقديم خيارات من الديك الرومي المشوي بوزن 6 كجم أو 8 كجم بأسعار تبدأ من 550 درهماً، إلى جانب لحم بورك طري بوزن 2 كجم أو 4 كجم بأسعار تبدأ من 760 درهماً. يتم تحضير الأطباق بعناية على يد فريق من أمهر الطهاة، لتقديم وجبات تضفي على الموسم طابعاً مميزاً.

تشمل العروض أسعاراً خاصة للحجز المبكر حتى 17 ديسمبر، مع ضرورة تقديم الطلب قبل 72 ساعة من موعد الاستلام. يمكن استلام الطلبات يومياً من "ديلكاسي" في طابق اللوبي، بين الساعة 11 صباحاً و9 مساءً، حيث تُضيف التوابل الزاكية والنكهات الموسمية أجواءً دافئة، مع زينة تقليدية وحلويات شهية مثل بودينغ الكريسماس. تعدّ هذه تجربة مثالية تمنحكم وقتاً أطول للاستمتاع بلحظات لا تُنسى مع أحبائكم، بعيداً عن عناء الطبخ، فالعيد فرصة لندلّل أنفسنا.

التاريخ: من 14 أكتوبر إلى 8 يناير

الوقت: يومياً

الأسعار: تبدأ من 550 درهم للديك الرومي بوزن 6 كجم

سيغريل بيسترو

احتفالات ليلة رأس السنة

في أجواء تحمل طابع الأناقة والرُقي، يقدم مطعم "سيغريل بيسترو" تجربة استثنائية للاحتفاء بنهاية العام. تقدّم الأمسية قائمة مكونة من خمسة أطباق مستوحاة من النكهات الأوروبية، يتم إعدادها بعناية فائقة لتقديم رحلة ذوقية مميزة. تطل الفعالية على أفق "مرسى دبي" المتلألئ، وتوفر مشهداً مباشراً لعروض الألعاب النارية التي تضيء سماء المدينة. تفاصيل تجمع بين المذاق المميز والمشهد الساحر تجعل من "سيغريل بيسترو" وجهة لشرب نخب بداية عام جديد كلّه أمل سعادة.

التاريخ: 31 ديسمبر

الوقت: من الساعة 7 مساءً إلى 1 صباحاً

الأسعار:

في الداخل:

●t800 درهم للشخص، تشمل المشروبات الخفيفة

●t500 درهم للأطفال من 6 إلى 12 عاماً

●t300 درهم للأطفال من 3 إلى 5 أعوام

في الهواء الطلق:

●t1400 درهم للشخص، تشمل المشروبات الخفيفة

●t800 درهم للأطفال من 6 إلى 12 عاماً

●t500 درهم للأطفال من 3 إلى 5 أعوام

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ردهة المشربية

شاي الظهيرة الاحتفالي

في أجواء من الهدوء والرقي، تقدم ردهة المشربية تجربة شاي الظهيرة لموسم الأعياد، حيث تتنوع الخيارات بين الحلويات الشهية والمأكولات المالحة التي تُقدم مع أفخر أنواع الشاي. تبدأ الأسعار من 245 درهماً للشخص، لتكون هذه التجربة الطريقة المثلى للاستمتاع بأجواء الموسم الاحتفالية. يُشترط الحجز المسبق قبل 24 ساعة.

التاريخ: من 21 نوفمبر إلى 7 يناير

الوقت: يومياً، من الساعة 12 ظهراً حتى 5 مساءً

السعر: 245 درهماً للشخص

ليلة رأس السنة

لأجواء عائلية مميزة مع الأهل والأحباب، يرحّب تراس المشربية بضيوفه ويدعوهم لحجز طاولة حصرية للاستمتاع بليلة لا تُنسى وسط إطلالات ساحرة على العروض الحية وأفق دبي مارينا البديع. تُقدم تشكيلة من المقبلات الفاخرة لتعزّز من تجربة الرفاهية والفخامة، مع حد أدنى للإنفاق يبلغ 2000 درهم لأربعة ضيوف. أجمل فرصة للاحتفال بالعام الجديد مع من تحبون في أجواء استثنائية تتجاوز كل التوقعات. هذا الاحتفال مخصص للضيوف الذين تجاوزوا 21 عامًا.

التاريخ: 31 ديسمبر

الوقت: من الساعة 7 مساءً إلى 1 صباحاً

ليتل ميس إنديا

ليلة رأس السنة

أجواء من البهجة والاحتفال بانتظار العام الجديد في "ليتل ميس إنديا"، الحائز على تقدير دليل ميشلان ثلاث مرات. يقدّم المطعم قائمة مميزة بأسلوب المشاركة العائلي، تضم أطباقاً غنية بالنكهات والتوابل المعطرة ومجموعة مختارة من المشروبات المميزة التي تُضفي على الأمسية طابعاً استثنائياً. تتكامل الأجواء مع إيقاعات الموسيقى المفعمة بالحيوية، لتجربة لا تُنسى. ومع اقتراب منتصف الليل، يتيح التراس إطلالات ساحرة على أفق دبي مارينا، المكان الأمثل لمشاهدة عرض الألعاب النارية الذي يضيء السماء إيذاناً ببدء عام 2025.

التاريخ: 31 ديسمبر

الوقت: من الساعة 7 مساءً إلى 1 صباحاً

الأسعار:

●tداخل المطعم:

750 درهماً للشخص، شاملة المشروبات الغازية

600 درهم للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً

350 درهماً للأطفال من عمر 3 إلى 5 أعوام

●tداخل الاونج:

900 درهم للشخص، شاملة المشروبات الغازية

600 درهم للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً

350 درهماً للأطفال من عمر 3 إلى 5 أعوام

●tفي الهواء الطلق:

1600 درهم للشخص، شاملة المشروبات الغازية

850 درهماً للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً

600 درهم للأطفال من عمر 3 إلى 5 أعوام

- انتهى –