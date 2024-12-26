بنك الإمارات دبي الوطني ينضم للشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال

وقع صندوق الوطن وبنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة التفاهم، تنضم بموجبها حاضنة الأعمال بالبنك إلى الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، كما تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات، بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الإمارات في مجال ريادة الأعمال.

وقع المذكرة عن صندوق الوطن، ياسر القرقاوي مديره العام، فيما وقعها عن بنك الإمارات دبي الوطني، هيمانت جولكا رئيس مجموعة الابتكار الرقمي والاستدامة في البنك.

وأعرب ياسر القرقاوي عن سعادته بانضمام حاضنة الأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني إلى الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، مؤكدا أن البنك بما يملكه من خبرات واسعة في مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة أبناء وبنات الإمارات في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، يعد إضافة كبيرة ومهمة للشبكة التي أسسها صندوق الوطن برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وبالتعاون مع كافة حاضنات الأعمال في الدولة.

وقال إن صندوق الوطن منفتح على التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات العاملة بالدولة، لما فيه صالح أبناء وبنات الإمارات، وبما يحقق أهدافه الإستراتيجية، مؤكدا أن دور الصندوق من خلال الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال يهدف إلى توفير الرعاية والدعم والمساندة لكافة المبادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يؤسسها شباب الإمارات في المجالات الإدارية، والتجارية، والاقتصادية، والتقنية، والابتكارية وغيرها، كما تعمل الشبكة على دعم وتطوير مهارات رواد الأعمال وصغار المستثمرين ومساعدتهم لتحقيق معدلات النجاح المأمولة من مشروعاتهم.

وأضاف أن توسيع مجالات عمل الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال وزيادة عدد أعضائها ليشمل كافة الحاضنات بالدولة، يجعل منها مظلة جامعة كي توفر لأعضائها فرص العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الحاضنات، والإحاطة بالتطورات والمبادرات في مجالات ريادة الأعمال في الدولة والعالم.

وأكد القرقاوي حرص صندوق الوطن على تنظيم عدد من البرامج المتخصصة من خلال هذه الشبكة، ومنها برنامج التدريب على ريادة الأعمال لطلبة الجامعات والكليات، وغيرهم من الشباب المشاركين في الحاضنات، وعلى وصول الخدمات والقدرات التي تملكها الشبكة إلى كافة منتسبي هذه الحاضنات.

من جانبه أعرب ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عن سعادته بالتعاون مع صندوق الوطن للتوسع في برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، الذي أطلقه البنك بهدف رعاية المواهب المحلية وتطوير وصقل مهارات الجيل القادم من قادة القطاع في دولة الإمارات.

وأضاف أن التعاون مع صندوق الوطن يركز على تنمية وتعزيز مجموعة المواهب لبرنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، مع تعزيز الهدف المشترك في تحفيز الابتكار والمساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات في نمو الناتج المحلي الإجمالي.