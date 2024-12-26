منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يستقطب أكثر من 50 متحدثاً محلياً وعالمياً

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يستضيف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته العاشرة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 16 يناير المقبل في مدينة جميرا تحت شعار: "مستقبل مستدام"، نخبة من أبرز الشخصيات والمتحدثين العالميين ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومسؤولو كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة المشاريع.

وستشهد الدورة العاشرة للمنتدى الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، لهذا العام مشاركة أكثر من 50 متحدثاً محلياً وعالمياً يمثلون العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية، المحلية والعالمية، حيث سيشاركون في 19 مساقاً ومحوراً رئيساً وفرعياً تتعلق بـ "المدينة المستدامة"، و"التحول"، و"الوظائف المستقبلية"، و"مستقبل إدارة المشاريع".

تعزيز مكانة دبي

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن المنتدى هو الأكبر إقليمياً حيث استطاع أن يرسخ أهمية الدور المنوط بالشركات والهيئات والمؤسسات، في العمل على إعداد "قادة" في إدارة المشاريع من خلال استقطاب أهم وأبرز المتخصصين وأصحاب السمعة الدولية الواسعة في مجال إدارة المشاريع، يتجمعون في دبي لتحويل التحديات إلى فرص ناجحة ومستدامة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وأضاف: "يعمل المنتدى على تعزيز المكانة التي أصبحت عليها دبي نموذجاً في اتباع واعتماد المعايير الدولية في إدارة المشاريع وتشغيلها وتأكيد دورها القيادي لما تملكه من مرتكزات تتعلق بالأمن والسلامة والبنية التحتية الرصينة القادرة على جذب المستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم وترسيخ مفاهيم وممارسات جودة الحياة في بيئة العمل ونشر الوعي بأهميتها".

وتضم قائمة المشاركين في الدورة الحالية للمنتدى: معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي علياء عبد الله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبيير لومان الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع، والدكتورة عائشة بن بشر، خبيرة تحول رقمي عالمية، وقائدة استراتيجية لمبادرات المدن الذكية، ومحمد العبّار، مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، والمتحدث الرئيس للمنتدى السيد آرسين فينجر، المدرب السابق لفريق أرسنال، الحائز وسام الإمبراطورية البريطانية، رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم: "الفيفا".

كما تشمل القائمة أيضاً شخصيات وأسماء بارزة، محلياً وعالمياً، من قادة إدارة المشاريع الملهمة ومؤثرين عالميين وإقليميين في إدارة المشاريع وكبار المدربين العالميين في إدارة المشاريع، من بينهم: إتيان توبوا، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، وكريس بارتون، مؤسس تطبيق "شازام"، وأريج نقشبندي، رئيس مكتب إدارة المشاريع بصندوق الاستثمارات العامة وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية لإدارة المرافق.

مشاركون دوليون

كما يشارك في المنتدى الحالي شخصيات دولية عالمية في إدارة المشاريع منهم: هاني الشاذلي، الذي يحمل ماجستير في التربية (M.E.D)، المدير التنفيذي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معهد إدارة المشاريع، وأفدهل عزيز، رئيس قسم الأهداف في: (Conspiracy Of Love)، وهي واحدة من الشركات الاستشارية الرائدة في العالم في مجال الأهداف، ولورا بارنرد، المسؤولة الأولى عن التأثير في (بي إم. أو ستراتيجيز(، وماريتا تشينغ من مؤسسة: (Aubot)، والدكتورة ستيافاني هير، المختصة والباحثة في شؤون التكنولوجيا، والدكتور لافانيون إيكا، أستاذ إدارة المشاريع في كلية تلفر للأعمال بجامعة أوتاوا في كندا، وتيموثي باباندريو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة: (Emer Transport Advisors).

ومن بين المشاركين في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته العاشرة، لينكا بينكوت، كبيرة مستشاري الرئيس التنفيذي لمعهد لإدارة المشاريع: (PMI)، وأمريكو بينتو، العضو المنتدب في التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع بمعهد إدارة المشاريع، وكاثلين والش، الشريك الإداري، في شركة: (Cognilytica)، ومارك ويبستر، نائب الرئيس الأول والمدير العام، في وحدة الصناعات العالمية للبنية التحتية في أوراكل، وفرانك وولترز المدير العام لشركة تيجل بروجيكت جي إم بي إتش.

مؤثرون عالميون

وتضم القائمة أيضاً أهم المؤثرين العالميين والإقليميين في إدارة المشاريع، ومن بينهم: إيان فريزر استشاري الأعمال وهو مؤلف ومتحدث ومدرب، وجان لوك فافرو، استشاري مستقل وخبير في إدارة المشاريع، وبريت هارند استشاري مستقل وموجه وخبير استراتيجي في سيم تيم بارتنرز، وويل جاكسون مور المدير العام للاستدامة، وساديا جنجوا، رئيس برنامج التحول الرقمي ومراقبة مشاريع هيئة مواني نيويورك ونيوجرسي، والدكتور أوزان كوسيوغلو الرئيس العالمي لقسم نمذجة معلومات البناء في شركة سيمنز إنيرجي، وشون ما كجينيس المصمم التعليمي، وأدريان موري مؤلف كتاب حوكمة المشاريع والبرامج والمحافظ، وهو دليل لأفضل الممارسات العالمية، وأمير مصطفى مدير برامج أول في شركة إيكوم، وإيوا بالارتشيك الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سينرجست، وريكاردو ساستري مارتن من إدارة المشاريع الاستشارية في مايكروسوفت، وخوان تينا مدير الخدمات الرقمية في (كي أي أو للاستشارات العالمية)، وماريوس تسيلياكوس الشريك في شركة فوستر بلاس بارتينز، وليزا وايتيد وهي استشاري ومؤلف، ونيلي ويلسون مدير خدمات الذكاء الاصطناعي في جوجل كلاود، وفيكتوريا ويلهان مهندس تطوير منتجات أول في شركة نايكي، وآلان زوكر المدير والمؤسس في شركة بروجكت مانجمنت اسينشالز.

مدربون عالميون

كما سيشارك في المنتدى عددٌ من كبار المدربين العالميين في إدارة المشاريع ومن بينهم: كريستينا كوسيك مستشارة الأتمتة الذكية في شركة إندبيندت للاستشارات، وباربرا بورتر مدير العمليات في شركة فراجرانس نت دوت كوم، وفيليب بورغيس مدير أول في بيكون ريد، والدكتورة منى زغيب الشريك المؤسس والإداري في وي غرو مايندز، ورافاييل آني مدير تطوير الأعمال العالمية في معهد إدارة المشاريع (بي. إم. أي)، وأمريكو بينتو العضو المنتدب في التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع (بي. أم أو. جي إيه)، وكاثلين والش الشريك الإداري شركة كوجني ليتيكا.

400 خبير و17 ألف مشارك

استقطبت الدورات السابقة للمنتدى نحو 400 خبير ومختص من مختلف دول العالم طرحوا أفضل الممارسات العالمية والحلول الإبداعية في مجال إدارة المشاريع، وشارك فيها نحو 17 ألف مشارك، 49% منهم مديرو مشاريع، و17% مديرو إدارات و14% منهم من كبار المهندسين ومهندسي المشاريع، و6% من كبار الأخصائيين وقادة الفرق، إضافة إلى الأخصائيين ومستشاري المشاريع وطلبة الجامعات.

أطروحات مهمة

تشمل الموضوعات التي سيناقشها المنتدى في دورته الحالية، عدداً من الأطروحات المهمة من بينها: الإدارة المستدامة للمشاريع، والتنقل المستدام، ومدن المستقبل، والقيادة والاستراتيجية، والتركيز على العميل، والإدارة المرنة، وكفاءة عمليات التشييد، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتوأم الرقمي والميتافيرس، وتكنولوجيا البلوك تشين، والتأثيرات الجوهرية للذكاء الاصطناعي التوليدي GPT.

وسيناقش المنتدى كذلك الاهتمام بالكفاءة وتحسين الأداء، وإدارة المشاريع عن بُعد، والاقتصاد الدائري واقتصاد المشاريع والواقع الافتراضي والمعزز، وإدارة تبادل المعلومات، التوجهات المستقبلية في إدارة المشاريع، والإدارة الذاتية للمشاريع.

وسام الإمبراطورية البريطانية

تولى آرسين فينجر المتحدث الرئيس للمنتدى، إدارة نادي آرسنال الرياضي طوال 22 عاماً، حيث تعد هذه المدة قياسية بالنسبة للمدربين والفنيين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يشغلون هذا المنصب، وأصبح الفريق، تحت إدارته، أحد أنجح الفرق في الدوري الإنجليزي.

ولُقِّب آرسين بـ "الأستاذ"، بسبب دوره الفاعل في إضفاء الطابع الاحترافي على كرة القدم الإنجليزية، ويملك خبرات كبيرة في الإدارة وتطوير المواهب والمنافسة، جعلته متفرداً ومتميزاً في مجاله وصاحب خبرة ثرية في الإدارة ستكون محل تشويق خلال مشاركته متحدثاً رئيساً في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع