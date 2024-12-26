دبي تستضيف "عرب بلاست" 7 يناير

يستضيف مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 7 وحتى 9 يناير المقبل، الدورة السابعة عشرة لمعرض عرب بلاست التجاري الدولي للبلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والتغليف وصناعة المطاط وذلك تحت رعاية سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وبمشاركة أكثر من 750 عارضا من 35 دولة، وأجنحة تضم أكثر من 12 دولة.

وسيعرض الحدث مجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات والحلول التي تشكل مستقبل قطاعي البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في المنطقة.

وأكد نضال محمد كدار، مدير معرض عرب بلاست، دور الحدث في عرض أحدث التقنيات في البلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط والصناعات المرتبطة بها.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلعب دوراً محورياً في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات العالمية نظراً لمواردها الطبيعية الوفيرة، حيث تعمل دبي كبوابة لهذه الأسواق المزدهرة.

وأفاد بأن استضافة المعرض في دبي تسلط الضوء على مكانة المنطقة كقائد عالمي في التصنيع والابتكار، ويعزز مكانتها في طليعة التقدم الصناعي.

وأضاف أن قطاع البتروكيماويات يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتجاوز الإيرادات الإجمالية 100 مليار دولار أمريكي.

من جانبه أكد صادق اللواتي المدير التنفيذي لتسويق البوليمرات في شركة أوكيو العُمانية، الراعي الرئيسي لمعرض عرب بلاست 2025 أهمية الحدث باعتباره المنصة المؤثرة التي انطلقت من دبي إلى كبرى دول العالم.

من جهتها أوضحت فرح عبد الحميد، المدير الإعلامي لمعرض عرب بلاست 2025، أن موقع دبي الإستراتيجي، كبوابة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتطور اللافت الذي حققته دولة الإمارات في مختلف المجالات، يجعل عرب بلاست منذ انطلاقه قبل 17 عاماُ، منصة مثالية للمصنعين والقائمين بإعادة التدوير والتجار ورجال الأعمال الدوليين الذين يتطلعون إلى توسيع أعمالهم ونجاحاتهم في قطاعي البلاستيك والبتروكيماويات والاقتصاد الدائري في الشرق الأوسط وخارجه، حيث أن المشاركات الدولية المتزايدة سنوياً في المعرض تعكس هذه النجاحات.

يذكر أن البلاستيك يدخل في جميع الصناعات، بما في ذلك البناء والأغذية والمشروبات والطيران والسيارات والرعاية الصحية والرياضة، ومع تحرك العالم نحو الاقتصاد المستدام، يلعب عرب بلاست 2025 دورا محوريا في دفع مفهوم إعادة التدوير.