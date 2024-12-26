سوق دبي بأعلى مستوى في 10 سنوات

واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية مخالفاً اتجاه أغلب البورصات الخليجية مرتفعاً 0.07% إلى 5083.68 نقطة، محلقاً بأعلى مستوى منذ جلسة 23 سبتمبر 2014، بمكاسب رأسمالية 1.8 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 887.9 مليار درهم من 886.1 ملياراً، أول من أمس، وقفز سهم «تكافل الإمارات» بالحد الأقصى عند 1.38 درهم، ليقود ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 15%، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 58.8 مليون درهم، ليغلق مستقراً عند 12.75 درهماً.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 14.3 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 36.6 مليون درهم مقابل 22.3 مليون مبيعات.

واستقطبت الأسهم المحلية 962.9 مليون درهم سيولة، منها 719.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و243.6 مليون درهم في سوق دبي، وتم تداول 354.25 مليون سهم عبر 15.5 ألف صفقة.

وعلى مستوى البورصات الخليجية تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، أمس، وانخفض «تاسي» السعودي 0.18%، ومسقط 0.12%، وقطر 0.63%، والبحرين 0.11%، بينما ارتفعت بورصة الكويت 0.28%، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر 0.11%.