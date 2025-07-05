رحلات جديدة لـ«العربية للطيران» إلى بولندا

أطلقت «العربية للطيران»، رحلات مباشرة جديدة، تربط مطار الشارقة الدولي بمطار وارسو-مودلين في بولندا، وذلك ابتداءً من 20 ديسمبر 2025. وتعزز إضافة هذا المطار الجديد، خدمات الشركة الحالية إلى مطار وارسو شوبان الدولي، ما يوفر للمسافرين مرونة وراحة أكبر عند السفر إلى العاصمة البولندية.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يسعدنا توسيع خدماتنا إلى مطار ثانٍ في وارسو، وتوفير رحلات يومية مباشرة بين الإمارات وبولندا.

وتعكس هذه الخدمة الجديدة، التزامنا المستمر بتقديم المزيد من خيارات السفر لعملائنا، كما تؤكد على تنامي الطلب على السفر الجوي الاقتصادي بين البلدين. ومن خلال إضافة مطار مودلين، إلى جانب خدماتنا الحالية في مطار شوبان، نتمكن من توسيع نطاق عملياتنا في العاصمة البولندية ومحيطها، وتوفير مزيد من الراحة والمرونة للمسافرين.

وتعد الخدمة الجديدة، امتداداً لجهود «العربية للطيران» في توسيع نطق خدماتها في بولندا، والتي تشمل حالياً مطار وارسو شوبان الدولي، ومطار كراكوف الدولي. وبذلك توفر «العربية للطيران» للمسافرين خيارات أوسع للسفر بين الإمارات وبولندا، سواء لأغراض العمل أو الترفيه.

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات الإيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد، والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية، مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد، مقارنة بأي مقصورة اقتصادية.

وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة، تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.