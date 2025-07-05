طرح عروض إقامة فندقية استثنائية ضمن «مفاجآت صيف دبي»

تساعد مفاجآت صيف دبي 2025 في دورتها الأكبر والأكثر تميزاً هذا العام، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سكان المدينة وزوارها على التخطيط لقضاء عطلة صيفية مثالية في المدينة، مع ما تقدمه من آلاف العروض الترويجية الحصرية في الفنادق والمنتجعات، والوجهات الترفيهية، والمخيمات الصيفية، والمعالم السياحية المفضلة للعائلات.

ويمكن الاستفادة من العروض حتى 31 أغسطس، وهي مناسبة لجميع الأعمار والاهتمامات، بدءاً من عروض «للأطفال مجاناً» والمخيمات الصيفية، وحتى تجارب الإقامة الفندقية الفاخرة والمزايا الحصرية لسكان دبي، مما يتيح للجميع الحصول على أفضل قيمة مع باقات استثنائية، وإضافات مجانية، وتخفيضات رائعة في مختلف أنحاء المدينة.

ويعود «إنترتينر مفاجآت صيف دبي» ليقدم أكثر من 7500 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في مجموعة رائعة من الفنادق، والمطاعم، والصالات الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمعالم السياحية. ويمكن الاستفادة من مزاياها العديدة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ الشراء، مع إمكانية الاستفادة من الباقة طوال أيام الأسبوع السبعة.

وتتوفر هذه الباقة الحصرية للشراء طوال فترة مفاجآت صيف دبي، مما يتيح للسكان والزوار متسعاً من الوقت لاستكشاف كل ما تقدمه المدينة من عروض.

وتشمل أبرز الوجهات المشاركة لعام 2025 حديقة وايلد وادي المائية، وموشنجيت دبي، وآي إم جي عالم من المغامرات، وشيك شاك، وإس تي كي، وآسيا آسيا، وعالم ريال مدريد، ولي بان كوتيديان، وكافيه باتيل، وغيرها الكثير في مختلف أنحاء دبي.

وتعد دبي الوجهة الصيفية الأمثل للعائلات، وتقدم مفاجآت صيف دبي هذا العام العديد من التجارب الممتعة، والعروض الترويجية المميزة في أفضل فنادق ومعالم المدينة.

حيث يمكن للعائلات صنع ذكريات لا تُنسى مع عروض صيفية مميزة في منتجعات مثل جيه إيه حصن حتا، ولابيتا دبي باركس آند ريزورتس، حيث تأتي تجارب الإقامة مع مجموعة من المزايا المناسبة للعائلات، بما في ذلك وجبات الطعام المجانية للأطفال، والأنشطة الترفيهية، وباقات الإقامة المميزة، مما يساعد العائلات على الاستمتاع بعطلة الصيف معاً.

كما تقدم العديد من معالم دبي الشهيرة عروضاً ترويجية وتخفيضات موسمية خلال فصل الصيف، ويشمل ذلك عالم آية، وذا جرين بلانيت، ومتحف مدام توسو، وليغولاند دبي، وحديقة ليغولاند المائية، وموشنجيت دبي، ونيون جالاكسي، وحديقة التماسيح في دبي.

ويمكن لسكان الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الاستمتاع بعروض استثنائية في عدد من أفضل فنادق ومنتجعات دبي، مع باقات إقامة فندقية حصرية تشمل تخفيضات تصل إلى 30 بالمئة على أسعار الغرف، ووجبات إفطار مجانية، وعروضاً مميزة لتناول الطعام، ورصيداً مجانياً يمكن الاستفادة منه داخل المنتجع.

وتشمل الفنادق المشاركة ذا فيرست كوليكشن الخليج التجاري، وأنانتارا داون تاون دبي، وفندق باراماونت دبي، ودابل تري باي هيلتون دبي الخليج التجاري، وبارك حياة دبي، وسويسوتل الغرير، وبانيان تري دبي، وفندق جراند كوزموبوليتان، وإم إي دبي باي ميليا، وإن إتش كوليكشن دبي النخلة، وستوديو إم آرابيان بلازا.

وفندق جلف كورت الخليج التجاري، وفندق دوكس ذا بالم، وميلينيوم بلازا مارينا، وراديسون بلو مدينة دبي للإعلام، وراديسون ريد واحة دبي للسيليكون، وكراون بلازا دبي مارينا، وبولمان أبراج بحيرات جميرا، وفندق إنديغو دبي داون تاون.

يشمل برنامج مفاجآت صيف دبي هذا العام مجموعة من المخيمات الصيفية الممتعة للأطفال، حيث يمكنهم إطلاق العنان لإبداعاتهم في مركز الجليلة لثقافة الطفل، أو الاستمتاع بتجربة التعلم التفاعلي في متحف الاتحاد ومدينة الطفل، أو استكشاف الحرف الإماراتية التقليدية في متحف الشندغة، أو ممارسة الرياضة واللعب في نادي بالرميثة.

وتقدم هذه المخيمات أنشطة رائعة بأفضل الأسعار، مع خيارات متنوعة من الفنون، والعلوم، إلى الثقافة، والتاريخ، واللياقة البدنية، ممّا يساعد على إبقاء الأطفال منشغلين خلال العطلة المدرسية.