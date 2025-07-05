الإمارات ضيف شرف القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي في أذربيجان

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، شارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في أعمال القمة السابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي، التي استضافتها مدينة خانكندي الأذربيجانية.

وتأتي مشاركة الإمارات بصفتها ضيف شرف القمة، بناءً على دعوة وجهها إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، إلى صاحب السمو رئيس الدولة لحضور القمة، انطلاقاً من العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص المتبادل على مواصلة تنمية تعاونهما بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

شارك في القمة كل من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وقاسم جومارت توقاييف رئيس كازاخستان، وصدر جاباروف رئيس قيرغيزستان، وإمام علي رحمان رئيس طاجيكستان.

وشوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان، ومحمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، وراشد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، وعبد الغني برادر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في أفغانستان، وعدد من ممثلي الدول.

وقد التقى معالي الدكتور سلطان الجابر - على هامش مشاركته في القمة - مع رئيس أذربيجان وبحثا العلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة، إلى جانب فرص تطوير التعاون، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

كما التقى معالي الدكتور سلطان الجابر مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، وناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي هيئة إقليمية حكومية تضم في عضويتها حالياً كلاً من أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، والعمل على دعم التكامل الإقليمي، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة، الطاقة، النقل، الزراعة، والبيئة وغيرها من المجالات التي تعزز التنمية.